Utland har flere feiringer på lur

– Jeg blir veldig glad når jeg scorer mål. Jeg blir glad også når de andre scorer, men det føltes helt fantastisk, sa hun til NTB etter åpningskampen i VM.

– Og så var det veldig artig at Guro (Reiten) spilte en god kamp og scoret. Nå blir det god stemning på rommet i kveld, sa hun om romvenninnen.

Reiten scoret det første målet, la opp til Utlands mål og ble kåret til kampens spiller.

– Guro spilte meg fram, og jeg kom ganske alene. Jeg så at Isa (Herlovsen) var inne i feltet, men tenkte at her skyter jeg selv. Så knallet jeg til, og det var veldig deilig å se den gå opp i nettaket, sa hun.

Scoringen feiret hun ved å late som hun tok gruppeselfie med lagvenninnene, en innøvd feiring.

– Ja, vi snakket litt om at vi måtte ha noen artige feiringer. Det ble den denne gangen, så får vi se hva det blir neste gang.

