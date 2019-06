Storfavoritten Nadal innfridde da han tok sin 18. Grand Slam-tittel

NTB Sport

6-3, 5-7, 6-1, 6-1 var over Thiem i søndagens finale var også Nadals tolvte Roland-Garros-seier. Spanjolen har nå vunnet 93 Roland-Garros-kamper og bare tapt to.

De to var mot svenske Robin Soderling i fjerde runde i 2009 og mot Djokovic i kvartfinalen i 2015. Utenom det har han altså vunnet tolv titler i den prestisjefulle turneringen i Paris, soleklart flest av samtlige mannlige spillere.

Med 18 Grand Slam-titler er Nadal nå bare to titler bak Roger Federer, som han slo i semifinalen.

– Takk til publikum, dere er fantastiske mot meg, sa Nadal på podiet etter kampen.

Thiem og Nadal møttes også på grusen i Barcelona Open i april. Der var det Thiem som stakk av med seieren 6-4, 6-4. Nå fikk Nadal sin herlige revansje.

– Jeg kan ikke forklare det jeg har oppnådd og hva jeg føler. Det var en drøm å spille her for første gang i 2005. Jeg ville aldri trodd at jeg fortsatt ville være her i 2019. Det er et utrolig spesielt øyeblikk for meg, sa Nadal til publikum.

Uheldig oppladning for Thiem

Etter en ellevill semifinale mot Novak Djokovic, som strakte seg godt over ett døgn, var Dominic Thiem klar for finale mot Rafael Nadal.

De to tennisstjernene møttes også i finalen i fjorårets utgave av Roland-Garros, der Nadal trakk det lengste strået. Oppladningen var heller ikke helt optimal for Thiem, som kun fikk en drøy dag hvile mot Nadals to dager.

Spillerne fulgte hverandre tett gjennom det første settet. På stillingen 4-3 til Nadal, mens Thiem servert, klarte spanjolen å bryte østerrikeren. I gamet etter servet Nadal seg inn til settseier 6-3.

Storspilling fra Thiem

I det andre settet vartet til tider Thiem opp med tennis ut av en annen verden. Han ble presset hardt i gamene Nadal servet, men slo noen vinnere som holdt en meget høy vanskelighetsgrad. De vant hver sitt servesett fram til det sto 6-5 i favør Thiem. Så brøt østerrikeren Nadal og vant det andre settet 7-5.

Nadal svarte med å spille vanvittig tennis i sett tre. Han brøt Thiem i det første og tredje gamet. Spanjolen virket fryktelig fokusert og vant 16 av de 17 første ballene i sett tre. Thiem vant bare én av de første ni ballene på egen serve og var under 0-4 da han vant sitt første game. Det hjalp likevel lite ettersom det tredje settet gikk til Nadal med 6-1 på bare 28 minutter.

Stålkontroll i fjerde sett

I det fjerde settet virket lufta å ha gått ut av Thiem. Publikum ropte «Rafa» i hver pause og heiet hemningsløst på mannen i signalgul skjorte. Nadal brøt østerrikeren i hans første og tredje servegame og vant til slutt 6-1. Da seieren var et faktum, la Nadal seg ned på grusen og jublet. Settsifrene ble 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

I tillegg til å kunne innkassere sin tolvte Roland-Garros-tittel tar Nadal også med seg 22,5 millioner norske kroner i premiepenger. Fra før har han tjent rundt 860 millioner kroner i prispenger.

(©NTB)