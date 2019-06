Portugal tidenes første nasjonsligavinner etter tam finale

NTB Sport

Med to toppede mannskap fra ‎Fernando Santos sitt Portugal og Ronald Koemans sitt Nederland var det duket for en godbit av en landskamp på Estádio do Dragão i Porto. Likevel var det kun et trofé uten betydning som sto på spill da de tradisjonsrike nasjonene gjorde opp om seieren, selv om vinneren tross alt kan kalle seg tidenes første vinner av UEFAs nasjonsliga.

Avgjørelsen falt etter drøye 60 minutter. Bernardo Silva, som hadde en kjempesesong i Premier League for Manchester City, forserte fremover i banen på en kontring. Fra rundt 17 meter slapp han lekkert ballen med hælen til Gonçalo Guedes, og han banket ballen i mål med høyreslegga via Nederlands keeper Jasper Cillessen sin venstrearm.

Guedes har vært direkte involvert i fem mål på sine siste åtte Portugal-kamper (tre mål, to målgivende).

Begge lagene hadde et par brukbare muligheter gjennom oppgjøret, men det var lite finspill å juble for. Luuk de Jong kom nærme etter 83 minutter, men headingen fra PSV-spilleren snek seg utenfor stolpen.

Portugiserne holdt unna på hjemmebane og ble med det tidenes første vinner av UEFAs nasjonsliga.

