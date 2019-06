NTB Sport

Det er ikke kjent hvorfor Grytebust og King ikke trente med resten av troppen dagen før EM-kvalifiseringsmøtet med Færøyene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck møter pressen senere søndag.

Dersom keeper Grytebust ikke er klar for spill, kan det åpne for at André Hansen vokter det norske målet i Torshavn.

Norge måtte nøye seg med 2-2 i hjemmekampen mot Romania fredag. Utfallet ble en skuffelse etter at Norge ledet 2-0 underveis.

