Hamilton tok kontroversiell seier da Vettel krysset mållinjen først

Hamilton sørget for at Mercedes tok sesongens sjuende seier. Hamilton har stått bak fem av disse. Den femdobbelte verdensmester Hamilton har tatt totalt 78 seirer i karrieren. Søndagens seier var hans sjuende i Montreal. Det er like mange Michael Schumacher har, og ingen har flere på denne banen enn disse to.

Sebastian Vettel startet i beste startspor og krysset også mållinjen først med Hamilton like bak. Grunnen var at tyskeren ble ilagt en fem sekunders tidsstraff på grunn av en farlig manøver med 20 runder igjen. Vettel ledet, men følte presset og Hamilton nærmet seg bakfra.

Vettel måtte som snarest innom gresset, men kom tilbake på banen igjen rett foran Hamilton. Engelskmannen var svært nær ved på krasje i veggen etter hendelsen. Det mente dommeren var en farlig manøver, og derfor kom tidsstraffen.

Vettel var langt fra enig i tidsstraffen.

– Hvor i helvete mener de at jeg skulle ha kjørt? Det var gress under hjulene mine. Dommerne stjeler denne seieren fra oss, ropte Vettel ut over radiosambandet da han fikk høre om tidsstraffen.

– Svært farlig! kommenterte Hamilton over sitt samband.

Men flertallet var av en annen oppfatning og mente at denne siste hendelsen bare var en i rekken av feil Vettel har gjort den siste tiden.

Etter målgang fjernet Hamilton flagget som viste 1.-plass foran Hamiltons bil og erstattet det flagget som det sto 2.-plass på.

Vettels lagkamerat i Ferrari, Charles Leclercc, kjørte inn til 3.-plass.

