Knallhard King-kritikk av seg selv og Norge

– Dette var Déjà Vu, Sverige ja, sa han i pressesonen.

– Vi er altfor snille, mentaliteten er for snill. Den må endres. Vi leder 2-0 etter 75 minutter. Punkt én: Bruk mye lenger tid på å feire når vi scorer etter 70 minutter. Det er ikke lett å score i fotball, så nyt den følelsen. Vi brukte halvannet minutt. Bruk tre i stedet, sa King videre.

Så listet Premier League-profilen opp hva han mente Norge skulle gjort: Gjerne pådra seg et par gule kort, dra ut på tiden og ikke gi bort ballen så lett.

– I Premier League er det et helvete å få et mål dersom du ligger under. Det er ikke noe kjære mor. Folk er kyniske, sa han.

King mener Norges jakt på å punktere oppgjøret slo helt feil ut.

– Vi er litt sultne på mål nummer tre. Når de (Romania) putter sitt første mål, begynner vi å stresse og mister spillet vårt enda mer, sa han.

– Lagerbäck påtar seg litt skyld?

– Det er jeg helt uenig i. Han og Perry (Per Joar Hansen) ga sine beskjeder. Det var vi som skuffet dem i dag, sier King.

I mars ledet Norge 2-0 over Sverige og endte med å klare bare 3-3. Også den kampen gikk i Oslo.

