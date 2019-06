Carlsen opprettholdt ledelsen i Norway Chess med armageddon-seier

NTB Sport

Armageddon-seieren resulterte i 1,5 nye poeng for Carlsen. 28-åringen står dermed med 6,5 poeng av 8 mulige.

– Jeg var egentlig veldig skuffet etter langsjakkpartiet. Jeg følte at jeg sto supergodt der og at jeg rotet det bort, men i armageddonpartiet gikk det over stokk og stein, sa Carlsen til TV 2.

Remisen i langsjakk innebærer at Carlsen nå har spilt 62 partier med klassisk sjakk på rad uten å tape.

Mistet ledelsen

Etter en jevn åpning økte Carlsens vinnermuligheter brått da Mamedyarov gjorde et svakt 16. trekk ved å flytte dronningen i forsvarsposisjon. Trekket gjorde at Carlsen fikk tatt en bonde mens seiersprosenten stabiliserte seg rundt 30 prosent.

Ledelsen holdt lenge og var på 51 prosent etter 24 trekk, men falt brått til åtte mot Mamedyarovs sju prosent ved et noe passivt trekk. Da et ble gjennomført et dronningbytte og senere et tårnbytte, ebbet det etter hvert ut i remis etter 47 trekk.

Ny armageddon-seier

I Norway Chess spilles et såkalt armageddonparti ved remis. Det innebærer at hvit får tre minutter ekstra og må vinne. Vinneren av partiet får 1,5 poeng, mens taperen får 0,5 poeng. Seier i hovedpartiet gir to poeng.

I armageddonpartiet var det Carlsen som var sterkest. Etter å ha sikret seg en ekstra dronning like før motstanderen fikk han startet angrepet som resulterte i at Mamedyarov måtte innse at slaget var tapt. Det var hans tredje armageddonseier i turneringen.

Søndag møter Carlsen franske Maxime Vachier-Lagrave.

(©NTB)