Testet gresset på VM-arenaen, måtte vaske skoene først

Hver spiller måtte tråkke med joggeskoene i en beholder med vann før de slapp ut på det strøkne gressteppet på Stade Auguste Delaune. VM-arrangørene passer godt på banene.

I kvinne-VM får ikke lagene lov til å trene på stadion kvelden før kamp slik tradisjonen har vært. I stedet har de rett til en såkalt «stadium familiarisation», det vil si at de får gjøre seg kjent med stadion og kjenne på gresset.

Nigeria gjorde det noen timer før Norge. Martin Sjögren hadde med seg alle sine 23 spillere til stadion, etter at han på pressekonferansen slo fast at samtlige er 100 prosent klare for kamp.

– Her er det tydelige og rake svar, sa han på spørsmålet fra NRK, som mente å ha observert noen holde seg litt til lår eller ankel under treningen i Betheny tidligere på dagen.

Sjögren, som hadde stilt opp for norske medier tidligere på dagen, fikk ikke mange spørsmål fra andre lands journalister under en pressekonferanse som varte snaut ti minutter. Ingen av dem handlet om Ada Hegerberg.

Han ble spurt om hva som er endret siden EM-fiaskoen i 2017 og hvor sikker han er på at feilene fra den gang ikke blir gjentatt.

– Mye er endret siden da. Først og fremst har vi hatt mye mer tid sammen. Da hadde jeg bare seks måneder før EM, og jeg fant ikke en god startellever og kanskje ikke 100 prosent rett metode heller, men selv om erfaringen var tung så lærte vi alle mye av den. Vi har jobbet hardt siden da, sammen med spillerne som må gjøre den tyngste jobben, sa han.

– Vi har endret noen ting, forbedret oss konstant, og jeg føler meg veldig trygg på at vår sjanse til å gjøre det bra er veldig mye større enn den var for to år siden.

En fransk journalist ville vite hva han mener om kampen mot Frankrike og sjansen til å gå videre.

– Det blir fantastisk å spille for fulle tribuner i Nice, en heftig opplevelse, men akkurat nok er alt vår oppmerksomhet rettet mot kampen mot Nigeria, sa Sjögren.

