Norges observatører fintet ut av Nigeria, men sjefen har kontroll likevel

– Vi hadde folk i Slovenia, men de fikk ikke sett kampen. Det var veldig utydelig hvor og når kampen skulle spilles. Vi trodde vi hadde oversikt, men så ble det endret kampdagen. Det er vel en del av spillet, sier landslagssjefen til NTB.

– Vi har forsøkt å få fram så mye informasjon som vi kan om kampen, men det er ikke alltid lett å få tak i film, særlig ikke ettersom de møtte et klubblag.

Nigeria avsluttet sine forberedelser med en 3-0-seier over et slovensk klubblag samme dag som Norge slo Sør-Afrika 7-2 i Frankrike.

Alt tyder på at det er de samme elleve som startet mot sørafrikanerne som går på banen for Norge i Reims lørdag kveld. Den elleveren ble på treningsfeltet i Betheny fredag drillet mot reservene som framsto i 3-5-2-formasjon for å ligne lørdagens motstander.

– Vi har en antakelse om at Nigeria vil se ut omtrent slik, men man kan aldri vite helt sikkert. Vi har kjempemye materiale om dem. Vi har fulgt dem de siste ni månedene, og spesielt tett de siste seks. De har prøvd litt ulike formasjoner, og vi er forberedt uansett hva de kommer med, sier Sjögren.

Kule rom

De norske spillerne føler seg godt forberedt på hva som venter.

– Nigeria er et fysisk lag, men som også byr på mye rom. Hvis vi spiller vår offensive fotball riktig, blir det mye kule rom å angripe i, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

– Vi vet også at de har et godt spisspar som er veldig gode i bakrom. Vi må være flinke til å vinne igjen ballen kjapt, og vi må også klare å ta dem ut. Det blir en nøkkel for oss. Jeg stoler på at vi vil klare å gjøre mål, men det handler også om å ta ut bakromstrusselen som er Nigerias sterke side.

«Caro» ble drillet som spiss under oppkjøringen hjemme i Norge, men alt tyder på at hun havner på kant igjen lørdag, slik som i generalprøven mot Sør-Afrika.

– Det handler litt om taktikk. Vi vet det blir krig mot tre stoppere. Da er det ikke dumt å kjøre to sterke spisser opp på topp som er fysiske boksspillere. Jeg tenker at hvis det er det som skjer, så er det et klokt valg mot en sånn motstander, sier hun.

Det var stor intensitet og godt humør på fredagens trening. Spillerne virket svært klare for å komme i gang med VM.

Helt rå

– Det er min følelse også. Det var litt høye skuldre på den første treningen her i Reims, men i går senket vi det ned litt og smalnet fokus mot det som venter. I dag gjorde vi en kjempebra trening med høyt energinivå og gjorde det vi hadde planlagt. Vi føler oss godt forberedt, sier Sjögren.

Både han og lagkaptein Maren Mjelde avviser at støyen rundt laget etter Ada Hegerbergs intervju med Josimar og Martin Ødegaards svar på Instagram har forstyrret forberedelsene.

– Den saken som blåser opp igjen, har vi levd med i to års tid, og det er «old news». Vi er veldig gode til å konsentrere oss om det som er viktig, sier landslagssjefen.

– Vi er blitt helt rå til å fokusere på det vi kan gjøre noe med, og det er det som skjer lørdag, sier Mjelde.

