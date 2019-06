Nigeria-trener Dennerby: – Vennskapet med Sjögren legges på is til lørdag kveld

NTB Sport

– Vi har ikke pratet sammen siden vi var her i forbindelse med trekningen i desember, men han er fortsatt en god venn. Han var klubbtrener da jeg var Sveriges landslagssjef, og han har også vært assistent for min assistent Jörgen Pettersson, sa Dennerby om Norges landslagsssjef under den offisielle pressekonferansen fredag.

– Lørdag er vi på hver vår side med ulike mål. Da er vi ikke gode venner, men etter kampen vil vi være det igjen.

Dennerby har vært Nigerias landslagssjef siden januar i fjor og har prøvd å fikse problemet med manglende lagstruktur i en gruppe bestående av individuelt talentfulle spillere. Som Norges nåværende landslagssjef for menn Lars Lagerbäck gjorde i 2010, skal Dennerby som svenske lede Afrikas mest folkerike nasjon i et VM-sluttspill i fotball.

– Han har hatt stor betydning siden han ble ansatt. Han har påvirket laget positivt på mange måter både på og utenfor banen og tatt med seg all sin erfaring, sa lagkaptein Desire Oparanozie, som var med ham til pressekonferansen.

Nøkler

Dennerby kjenner selvsagt Norge godt.

– Vi vet at Norge er et godt lag, og vi vet hvordan de spiller. Alle vet alt om alle nå, og vi har også våre speidere som har fulgt dem. Norge er fysisk sterke, gode til å kontre og veldig gode i gjenvinning og utnyttelse av det, sa han.

– Det blir en vanskelig kamp, men vi har noen nøkler for å håndtere det. Hva det er vil jeg ikke snakke om her, men vi har trent på det de siste dagene.

Ett av våpnene nevnte han. Barcelona-spiss Asisat Oshoala satte bokstavelig talt fart i laget da hun ble byttet inn i mesterligafinalen mot Lyon, og hun scoret også lagets trøstemål.

– Hun har evnen til å skape sjanser på egen hånd, og hun er en av de aller raskeste spillerne dere får se i turneringen. Hun har scoret mange mål både for klubben og for oss, sa han.

Dennerby var Sveriges landslagssjef fra 2005 til 2012 og ledet laget til VM-bronse i 2011. I fjor vant Nigeria afrikamesterskapet i straffesparkkonkurranse etter 0-0 mot Sør-Afrika i finalen, og det etter at landslaget i året før han ble ansatt lå nede og ikke spilte en kamp.

Vil gå videre

Nigeria har i likhet med Norge vært med i alle sju tidligere VM-sluttspill, men i sterk kontrast til Norge uten nevneverdig suksess. Kvartfinaleplassen i 1999 var eneste gang laget gikk videre fra gruppespillet. Tre seirer, tre uavgjorte og 16 tap er total fasit.

Dennerby håper å forbedre den statistikken. Det klare målet er å gå videre fra gruppespillet.

– Sjansene til å vinne gruppe A er nok ikke så store, men jeg håper vi kan starte bra og få med oss noen poeng fra de første kampene mot Norge og Sør-Korea. Om vi gjør det så går vi til den siste, vidunderlige kampen mot Frankrike på et utsolgt stadion litt mer avslappet, sa han.

– Hvis vi har noen poeng allerede så skal vi love dem kamp. Målet vårt er å gå til cupspillet, og vi vet at vi har et sterkt lag. Det blir vanskelig å vinne en gruppe med Frankrike, men vi går gjerne videre som nummer to eller tre.

