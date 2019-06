Lagerbäck: – Vi spilte uten hode

NTB Sport

Norge ledet 2–0 etter mål av Tarik Elyounoussi og Martin Ødegaard. Den siste scoringen etter 70 minutter.

Romania reduserte kort etter. Så spredde usikkerheten seg i det norske laget. Rumenerne utlignet i sluttfasen. Dermed er Norges håp om å sikre plass til EM i kvalifiseringen langt på vei borte.

Lagerbäck var et steinansikt på pressekonferansen en halvtime etter sluttsignalet.

– Vi spilte feil de siste 15–20 minuttene. De spiller dessverre helt uten hode. Slik kan man ikke spille siste kvarteret. Spillerne og vi ledere må se oss i speilet. vi fikk åpenbart ikke ut budskapet vårt, sa svensken.

To poeng på tre kamper, to av disse hjemme, har gitt Lagerbäck en åpning langt under forhåpningene.

– Vi får håpe Spania vinner alle sine kamper. Gjør de de, kan vi ha sjansen fortsatt, sa Lagerbäck.

Norge reiser lørdag til Færøyene for forberedelser til mandagens kamp mot puljens svakeste lag.

