Kristoffersens nye trener vil sette sin signatur

NTB Sport

Torsdag ble det kjent at den rettstvisten mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund har kommet til veis ende. Alpinstjernen anker ikke dommen fra Oslo tingrett, og dermed er den rettslig prosessen rundt uenigheten om profileringen av hans private sponsor Red Bull.

Samtidig har Kristoffersen signert en ny treårig landslagsavtale, der det er enighet om at 24-åringen får et eget helse- og treningsopplegg utenom renn, styrt av far og trener Lars Kristoffersen.

I tillegg dekker forbundet utgiftene til trener Einar Witterveen, som skal følge Kristoffersen gjennom sesongen. Han ser fram til å samarbeide tett med Kristoffersen-familien.

– Jeg håper at jeg kan utfordre dem nok til at jeg får satt en signatur på det som skjer, sier Witterveen til NTB.

Jakte sekunder

Han har tanker om hva som skal til for å løfte Henrik til å kunne matche Marcel Hirscher og bli verdens beste alpinist.

– Jeg er ikke sikker på at jakten på hundredelene er det riktige. Det er mulig at man kanskje skal ta ett skritt tilbake og jakte på sekundene.

Witterveen blir ikke noe nytt bekjentskap for far og sønn Kristoffersen. På klubbnivå var han trener for Henrik i fem år fram til Henrik ble 15 år. I tillegg var han litt innvolvert med Kristoffersen i vinter.

– Jeg har ikke noe problem med å jobbe med verken Henrik eller Lars, det har jeg gjort såpass mye at jeg vet hva jeg går til.

Lars får siste ordet

Hvordan blir styrkeforholdet mellom Lars og deg?



– Vi har gjensidig tillit til hverandre, det har vi hatt hele veien. Vi er ikke enig i alt, men det er det som gjør at det fungerer bra. Vi har jobbet med hverandre så mye at vi vet hvor vi står. Vi respekterer hverandre, og da er det ikke noe problem.

Witterveen sier at selv om de to er likestilte trenere for Henrik, er det trolig Lars Kristoffersen som får siste ordet.

– Jeg kommer til å ta litt plass også i det som er knyttet opp mot barmark. Det er en kjepphest for mitt vedkommende, jeg har stor tro på at fysikk har mye å si på skibiten. På ski kommer jeg til å være en likestilt trener, men hvis vi skulle krangle, så er det nok Lars som får bestemme. Men hvis jeg ikke får viljen min innimellom, blir jeg nok sur, ler Witterveen.

På godt og vondt

– Henrik som person er på godt og vondt. Han er en toppidrettsutøver som vil mye, og det er det man må takle og like. Jeg kjenner Henrik fra barnsbein av, og han er en god gutt og har mange gode ting ved seg, sier Witterveen om sin «nye» elev og roser den norske alpinstjernen.

– Så vidt jeg vet, har han 54 topp tre plasseringer i verdenscupen og er bare 24 år. Han er fortsatt en av de yngste i første pulje i verden. Det er ganske unikt sånn sett. Det sier ganske mye om han, sier han.

I tillegg til Witterveen får Kristoffersen en ekstra assistentressurs i seks måneder fra 1. september.

(©NTB)