Gruskongen Nadal finaleklar etter kontrollert seier over Federer

Nadal er klar for sin tolvte finale i Paris etter 6-3, 6-4, 6-2 i semifinalen. Spanjolen har aldri tapt noen av de elleve foregående. I årets turnering har han gått samtlige kamper uten å avgi sett.

Det ble et tøft oppgjør under svært vanskelige vindforhold. Spillerne var til tider tydelig plaget av den varierende og kraftige vinden. Det var Nadal som behersket forholdene best.

Han hadde ganske enkelt færre feil og flere vinnerslag enn sin 37 år gamle motstander.

Roger Federer slo ut Casper Ruud forrige uke, men mot gruskongen fra Mallorca ble det bråstopp.

I finalen møter Nadal enten verdensener Novak Djokovic eller fjorårets tapende finalist Dominic Thiem fra Østerrike.

