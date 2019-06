Frustrert Casper Ruud: - Jeg var ikke på topp

NTB Sport

Det virket som om Ruud rett og slett ikke hadde dagen. Han fikk aldri i gang sitt eget spill og hadde store problemer med å holde sin egen serve. Andujar vant 6-2, 6-4.

– Det gikk ikke helt veien. Jeg møtte en god motstander og spilte ikke helt på topp selv. Det ble litt for mange stang ut på noen baller. Jeg var litt i gang i det andre settet, men surret bort for mange game i midten der. Da ble det for tøft å hente det inn, sa Casper Ruud til NTB.

Ruud åpnet med å tape sine to første servegame slik at Andujar var oppe i en 4-0-ledelse før nordmannen klarte å holde serven sin og reduserte til 1-4.

Den spanske 33-åringen hadde innledningsvis ikke særlig problemer med å holde sine servegame og tok det første settet med 6-2.

Ruud kneppet spillet opp noen hakk i andre settet og klarte å bryte motstanderens serve til 2-0-ledelse. Han virket derimot veldig forbannet på seg selv da Andujar brøt tilbake i det tredje gamet. Ruud ledet for øvrig 40-0 i det gamet.

Han fikk tre breakballer imot i sitt neste servegame, men klarte ikke å stå imot og misset på en relativ enkel forehand til 3-2-ledelse for spanjolen.

Det endte med at Andujar kunne serve hjem kampen til 6-4, mens Ruud kom med høylytte mishagsytringer.

– Det var litt opp og ned. Noen ganger følte jeg at jeg hang godt med, mens i andre perioder ble det for mange feil. Jeg er nødt til å gi kreditt til ham. Han spilte bra og smart. Jeg ble litt frustrert til tider. det må jeg ha lov til å si. Men jeg har hatt en god uke og kom til en semifinale, og jeg skal ikke være altfor skuffet. Jeg spiller alltid for seier, men i dag var det ingen slik dag dessverre.

I finalen møter Pablo Andujar ungarske Attila Balazs.

(©NTB)