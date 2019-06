Barty møter tsjekkisk tenåring i Roland-Garros-finalen

NTB Sport

19 år gamle Mareka Vondrousova er i sin første Grand Slam-finale etter å ha slått britiske Johanna Konta 7-5, 7-6.

Den tsjekkiske spilleren kom tidlig under for sin ni år eldre motstander, men slo tilbake og vant første settet 7-5 etter at den britiske kvinnen hadde leverte uvanlig mange upressede feil i sine servegame.

17 år gamle Amanda Anisimova kunne sikret en ren tenåringsduell i lørdagens finale på rødgrusen i Paris.

Den amerikanske jenta vant det første settet på tie break at spillerne hadde brutt hverandres gjennom hele settet.

Den mer rutinerte Barty på 23 år er også i sin første Grand Slam-finale. Hun slo tilbake i andresettet og vant relativt greit 6-3. Hun tok også seg av det avgjørende tredje settet med 6-3.

Finalen spilles lørdag.

(©NTB)