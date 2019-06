NTB Sport

Norge møter Romania i Oslo fredag og Færøyene borte mandag i EM-kvalifiseringen. Her gjelder bare seks norske poeng for å holde følge med teten i gruppen.

– Jeg er jo her fordi det oppsto to skader. Det var min avtale med Lars at dersom det ble to keepere skadd, skulle jeg stille opp, sier Hansen til NTB.

– Så da stilte jeg meg til disposisjon. Så er det opp til ham om han vil ha meg med i troppen eller ikke.

– Ser du det som naturlig at Sten Grytebust får sjansen fra start nå?

– Hvis man tenker litt politisk, så kan det nok fort være det riktige svaret.

– Samtidig er jo dette toppidrett?

– Det er det. Og landslaget handler jo om å ta tre poeng. Så det er opp til treneren å ta ut laget. Jeg vet ikke hva slags politiske vurderinger han (Lagerbäck) gjør. Jeg kommer ikke til denne samlingen med forventninger om spilletid. Min intensjon er at det er et behov for at jeg skal bidra, sier Hansen.

Tynt

Norge stiller med i landslagssammenheng ferske fjes. Rosenborgs Hansen var med landslaget lenge før han ga seg i fjor, men fikk bare tre kamper, to fra start og én som innbytter (spilletid i minutter 90, 88 og 45).

Sten Grytebust (nylig hentet til FC København) har også vært med en stund, men har bare 2, 45, 90 og 45 minutter på banen.

Sistemann Sondre Løvseth Rossbach (Odd) er debutant og helt uten spilletid på dette nivået. Til gjengjeld har han A-landslagsblod i årene. Faren Einar, også han keeper, spilte seks kamper for Norge i perioden 1990-93.

– Det husker ikke jeg. Jeg var ikke født en gang da, sier 1996-modellen Sondre til NTB.

Det soleklare førstevalget for Norge, Rune Almenning Jarstein, ble operert i et kne for noen uker siden. Ørjan Håskjold Nyland er ikke tilbake etter at en av hans akillessener ble realt skadd for noen måneder siden.

