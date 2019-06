Kristoffersens sponsorstrid over: Anker ikke og inngår ny landslagsavtale med skiforbundet

NTB Sport

Dermed er den årelange rettstvisten mellom partene kommet til veis ende. Det som har blitt omtalt som «indrefileten av eksponeringsplass» for alpinistenes sponsorer, forblir i hendene på Norges Skiforbund.

Det kommer fram på skiforbundets nettsider torsdag. Der står det at «Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen avslutter den rettslige prosessen rundt uenigheten om profileringen av hans private sponsor Red Bull».

Samtidig har Kristoffersen signert en ny treårig landslagsavtale, der skiforbundet legger økonomisk og praktisk til rette for et sportslig tilpasset, individuelt opplegg for Kristoffersen utenom konkurranser.

Legger saken død

– Jeg er svært fornøyd med at forbundet har imøtekommet mitt ønske om et individuelt tilpasset sportslig regime utenfor rennsesongen, og at Red Bull-avtalen kan videreføres i tre nye år. Dette er optimalt for meg, og langsiktigheten i avtalen er også viktig. Skiforbundets tilrettelegging er avgjørende for at jeg skal kunne prestere helt i verdenstoppen i årene som kommer, sier Henrik Kristoffersen.

Den juridiske striden mellom alpinstjernen og forbundet strekker seg flere år tilbake. Henrik Kristoffersen har ønsket å kjøre med Red Bull-logo på hjelmen, men Norges Skiforbund har hele tiden sagt nei.

Årsaken er at plassen var solgt til forbundets hovedsponsor Telenor. I 2016 sa forbundet definitivt nei til tross for at landslagskollega Aksel Lund Svindal hadde kjørt med Red Bull-logo på hjelmen i flere år.

Kristoffersen svarte da med å stevne forbundet. Saken var oppe i Oslo tingrett i mars, og 6. mai kom dommen som ga skiforbundet full seier.

Nå har 24-åringen og forbundet valgt å legge saken død. Kristoffersen anker ikke saken videre til lagmannsretten som følge av den nye landslagsavtalen med forbundet.

Glad for løsning

Sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste, sier skiforbundet nå ønsker å bruke ressursene på aktivitet og en god sportslig satsing.

– Derfor er vi glade for at vi er enige om en løsning som gjør at fokuset nå kan rettes mot best mulige resultater i alpinbakken, sier alpinsjefen som også forteller at dialogen mellom partene har vært konstruktiv og god.

– Den har vært upåvirket av de rettslige rundene i Oslo tingrett. Dette er en sportslig løsning som begge parter er fornøyde med, og som begge parter ønsker, sier Ryste.

I den nye landslagsavtalen har Norges Skiforbund akseptert Kristoffersens ønske om et eget helse- og treningsopplegg utenom renn, styrt av far og trener Lars Kristoffersen.

Forbundet dekker utgifter til trener Einar Witterveen, som skal følge Kristoffersen gjennom sesongen, samt en ekstra assistentressurs i seks måneder fra 1. september.

Kristoffersen får også i avtaleperioden videreføre sin flaskeavtale med Red Bull.

Blanke ark

Henrik Kristoffersen sa etter at dommen ble kjent at han var skuffet, men at han mente kampen ikke hadde vært forgjeves.

– Det er en tid for alt, og nå starter vi med blanke ark. Det tærer på å kjempe prinsippkamper helt alene. Nå er det på tide at jeg fjerner de energityvene jeg selv kan påvirke.

– Jeg kjenner nå en enorm motivasjon når jeg kun kan fokusere på sportslig fremgang denne sesongen, sier Henrik Kristoffersen, som understreker at han gleder seg til å samarbeide med landslaget nye sjef, Steve Skavik, og hans nykomponerte team av trenere og støtteapparat.

Tapte i tingretten

I selve domsavsigelsen fra tingretten 6. mai ga Oslo tingrett alpinisten rett i at skiforbundet påla ham en formålsrestriksjon, men konkluderte med at hensikten med denne var legitim.

Retten slo også fast at skiforbundet har holdt seg innenfor EØS-reglene, og vektla – i likhet med forbundet – at det eksisterende regelverket både sikrer utøvernes personlige interesser og at det sikrer at alle får nyte godt av fellesskapets midler.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud sa etter dommen at det var en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett, sa Stemsrud.

