Henning Berg gir seg i Stabæk, flytter til Kypros

NTB Sport

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg til Stabak.no.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og det har vært en fin gjeng å jobbe med. Spillere, ledere, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnere og supportere skal alle ha honnør, og jeg vil takke dere alle for at dere har stått last og brast med laget.

Stabæk-supporterne har virkelig imponert Berg.

– Takk for god støtte og for at dere backer laget. Alltid. Uansett. Vi hadde noen tøffe kamper i fjor høst, men folk møtte opp. Det er ordentlig engasjement her, og dere får det til å virke som det er mange flere på tribunen. Det har vært viktig for spillerne, for meg og støtteapparatet, sier Berg.

I drøye elleve måneder har Henning Berg vært ansatt i Stabæk Fotball. Klubben lå utsatt til på tabellen da den gamle stopperkjempen overtok, men da vi bikket desember og var godt på vei inn i julestria, var eliteseriekontrakten sikret.

– Vi takker Henning for innsatsen og for hans bidrag i fjorårets redningsaksjon. Og vi ønsker ham lykke til i sin nye klubb, sier daglig leder, Jon Tunold, til Stabak.no.

Stabæk har fått en økonomisk kompensasjon for å slippe Berg et halvt år før kontraktens utløp.

Berg avslutter engasjementet sitt i Stabæk denne uken. Lørdagens treningskamp mot Lillestrøm ledes imidlertid av assistenttrenerne Kaz Sokolowski og Øystein Garborg.

For flere spørsmål om trenersituasjonen i klubben, vennligst kontakt daglig leder Jon Tunold.

(©NTB)