Voldtektssøksmålet mot Ronaldo ikke trukket

– Søksmålet er ikke trukket, sa Larissa Drohobyczer til nyhetsbyrået AFP. Hun er advokat for kvinnen som hevder at hun ble voldtatt av Ronaldo i en hotellsuite i Las Vegas i 2009.

– Delstatssøksmålet i Nevada er trukket fordi vi har levert et identisk søksmål i føderal rett. Det har vi gjort på grunn av den rettens regler for å stevne utlendinger. Vi byttet arena, men søksmålet består.

Politiet i Las Vegas sier ifølge nyhetsbyrået AP at de fortsatt etterforsker saken.

Bloomberg meldte tidligere onsdag med henvisning til en rettsinstans i Las Vegas at saken frivillig er trukket og at det skjedde i april. Den anerkjente journalisten Rafael Buschmann i Der Spiegel var derimot tidlig ute med å hevde at det ikke stemmer. I et tilsvar på Twitter skreiv han følgende:

– Saken er ikke avsluttet, den er bare flyttet til en annen rettsinstans. Som følge av at det ikke var mulig for kvinnens advokater å meddele Ronaldo stevningen, har de sendt den til en føderal rett.

Det var i september i fjor at kvinnen gikk til søksmål og hevdet hun ble utsatt for et seksuelt overgrep av Ronaldo på et hotellrom i spillebyen i 2009. Ronaldo (34) har hele tiden avvist beskyldningene om voldtekt og sagt at kvinnen frivillig hadde seksuell omgang med ham.

Den amerikanske kvinnen har tidligere forklart hun og en venninne var på Las Vegas-nattklubben Rain 12. juni 2009. Der møtte de Ronaldo og ble invitert med til hans hotellsuite. Den da 24 år gamle kvinnen hevdet at Ronaldo voldtok henne etter at hun hadde avvist ham.

Politiet i Las Vegas har bekreftet at hun anmeldte overgrepet samme dag som det skjedde, men at hun senere ba dem om å avslutte etterforskningen.

Ronaldos advokat Peter S. Christiansen har også bekreftet at saken ble droppet i 2010 etter at Ronaldo inngikk et økonomisk forlik med kvinnen. Flere medier har meldt at fotballstjernen betalte henne rundt 3,2 millioner kroner. Kvinnen skal i forbindelse med forliket ha skrevet under på en taushetserklæring.

I fjor leverte hun likevel et sivilt søksmål for å få opphevet erklæringen.

