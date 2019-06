Tidligere UEFA-president Lennart Johansson er død

NTB Sport

Johansson sovnet stille inn tirsdag etter kort tids sykeleie.

Storavisen Aftonbladet omtaler den tidligere presidenten i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som en av svensk idretts største ledere gjennom tidene.

– Svensk fotball er i sorg. Lennart Johansson er død. Han sovnet inn på kvelden 4. juni etter kort tids sykdom, 89 år gammel, skriver Sveriges Fotballforbund på sine nettsider.

Johansson var UEFA-president i perioden 1990 til 2007. Samtidig hadde han også visepresidentvervet i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Glimt iøyet

Han hadde også lederverv i Stockholm-klubben AIK, og så sent som i fjor høst delte han ut pokalen som bærer hans eget navn da klubben i hans hjerte ble allsvenske mestere.

Den svenske fotballtoppen har fra høstet rosende omtale og applaus for innsatsen han la ned for fotballen gjennom et langt liv.

– Jeg vet ikke hvorfor. Det er vel mine 20 år i strid med Blatter som folk liker, sa han selv med glimt i øyet.

Johansson, som var oppvokst i Stockholm-bydelen Bromma som den yngste av fem søsken, minnes som en engasjert og klok leder av den svenske fotballpresidenten Karl-Erik Nilsson.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt beskjeden om at Lennart Johansson har gått bort. Jeg og mange andre har mistet en god fotballkamerat og savnet er stort, sier Nilsson i en uttalelse.

– Lennart Johansson er vår største internasjonale fotballeder gjennom tidene, ingen svenske har hatt en lignende påvirkning på fotballverdenen, fortsetter fotballpresidenten.

Stor betydning

Han sier også at det ikke er mulig å overvurdere den betydningen Johansson har hatt for svensk fotball.

Nilsson omtaler den avdøde fotballtoppen som en mann med «uangripelig integritet» og som et varmt og humoristisk menneske.

– Jeg møtte han så sent som i forrige uke i forbindelse med europaligafinalen i Baku. Det var som alltid et hjertelig møte, fylt av glede og givende fotballdiskusjoner, sier den svenske fotballpresidenten.

Også AIK minnes en av klubbens største profiler onsdag.

– AIKs tanker går til Lennarts pårørende og venner. Vi ber samtlige om å respektere alle pårørende og gi dem muligheten til å sørge i fred, skriver klubben på sine nettsider.

