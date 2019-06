Norges VM-tropp i fotball

NTB Sport

1 Ingrid Hjelmseth (k, Stabæk). 39 år (10/4-80). 132 landskamper.

MS: – Målvakt med ekstremt stor erfaring, og ekstremt viktig for et ungt lag. Hun har vært med å ta medalje i mesterskap og er en absolutt nøkkelspiller for at vi skal lykkes.

2 Ingrid Moe Wold (b, LSK Kvinner). 29 år (29/1-90). 60 landskamper, 3 mål.

MS: – Sideback som var ute med skade i vinter, men er tilbake for fullt. Hun er en del av kapteinsteamet og har en viktig rolle hos oss. Selvskreven i troppen.

3 Maria Thorisdottir (b, Chelsea). 26 år (5/6-93). 32 landskamper, 1 mål.

MS: – En stopper som utstråler råskap, og med enormt potensial. Hun har vært ute lenge med skade, men har vært i full trening en stund og var et naturlig valg.

4 Stine Hovland (b, Sandviken). 28 år (31/1-91). 7 landskamper.

MS: – Ganske ny i landslaget selv om hun ikke er så ung. Hun har hatt veldig fin utvikling siste år og har etablert seg i troppen. En stopper man alltid kan stole på, trygg og rolig.

5 Synne Skinnes Hansen (b, LSK Kvinner). 23 år (12/8-95). 14 landskamper.

MS: – En spennende spiller vi tror kan utvikle seg videre. Vi bruker henne som sideback selv om hun har en annen rolle i klubben. Offensivt sterk, god en mot en og med gode innlegg.

6 Maren Mjelde (b, Chelsea). 29 år (6/11-89). 136 landskamper, 19 mål.

MS: – Vår kaptein har masse rutine og er viktig for at vi skal prestere på høyeste nivå. Hun bidrar mye både på banen og i kapteinsrollen ved siden av. Først og fremst stopper.

7 Elise Thorsnes (s, LSK Kvinner). 30 år (14/8-88). 116 landskamper, 19 mål.

MS: – Slet med skader i oppkjøringen, men jobbet hardt med opptreningen og var tilbake i tide. I klubblaget brukes hun litt som stopper. Vi ser henne først og fremst som spiss, men anvendeligheten hennes kan bli nyttig.

8 Vilde Bøe Risa (m, Kopparberg/Göteborg). 23 år (13/7-95). 19 landskamper, 2 mål.

MS: – Tok avgjørelsen om å gå til en ny liga og har akklimatisert seg veldig godt i Sverige, der hun har vunnet cupen og gjort det bra i serien. Hun mistet EM sist med korsbåndskade, men har tatt seg tilbake til absolutt høyeste nivå. En veldig interessant spiller.

9 Isabell Herlovsen (s, Kolbotn). 30 år (23/6-88). 126 landskamper, 60 mål.

MS: – Det er mange gode spisser, men jeg har aldri sett en som er bedre defensivt enn Isabell. Hun gjorde comeback tidlig i VM-kvalifiseringen og har vært veldig viktig for oss med sin erfaring. Hun er ekstremt spillsmart og hardt arbeidende. Selvskreven i troppen.

10 Caroline Graham Hansen (m, Wolfsburg). 24 år (18/2-95). 72 landskamper, 25 mål.

MS: – En av de beste offensive spillere som finnes i kvinnefotballen, og det har hun vist i lang tid. Den siste tiden har hun utviklet seg veldig som leder. Hun tar stort ansvar for både egen prestasjon og lagets, og hun er visekaptein. Vi visste at hun har fantastiske kvaliteter som fotballspiller, men ansvaret hun tar for å bidra også ved siden av har gjort henne enda bedre, og oss bedre som lag. Fortsetter karrieren i Barcelona etter VM.

11 Lisa-Marie Utland (s, Rosengård). 26 år (19/9-92). 41 landskamper, 14 mål.

MS: – Spiller klubbfotball på godt nivå i Sverige og scorer mål. Det gjør hun også for oss. Hun gir alltid 110 prosent og er en selvsagt del av troppen.

12 Cecilie Fiskerstrand (k, LSK Kvinner). 23 år (20/3-96). 21 landskamper.

MS: – Har vært med lenge selv om hun ikke er så gammel. Ekstremt ambisiøs, jobber hardt hver dag for å bli bedre. En naturlig nummer to som vil være klar om noe skulle skje med Ingrid.

13 Therese Sessy Åsland (m, LSK Kvinner). 23 år (26/8-95). 6 landskamper, 1 mål.

MS: – Har kommet til oss via U23-landslaget og fikk en god debut mot Japan i fjor. Hun har spisskompetanse med ekstremt høyt energinivå. Hun er tofotet og har veldig god innstilling i alt hun gjør.

14 Ingrid Syrstad Engen (m, LSK Kvinner). 21 år (29/4-98). 16 landskamper, 2 mål.

MS: – Debuterte i Algarve i fjor, men spiller som om hun har vært med lenge. Hun har tatt det internasjonale nivået ekstremt fort og vært mer eller mindre fast på sentral midtbane hele veien. En boks-til-boks-spiller som er viktig for vårt spill. Blir Wolfsburg-spiller etter VM.

15 Amalie Eikeland (m, Sandviken). 23 år (26/8-95). 6 landskamper.

MS: – Hun har kommet opp gjennom gode prestasjoner på U23-landslaget. Hun er god i det angrepsspillet vi gjerne vil spille og en kantspiller som er dyktig en mot en. Hun har ikke spilt så mye, men er ofte innblandet når vi scorer.

16 Guro Reiten (m, LSK Kvinner). 24 år (26/7-94). 37 landskamper, 5 mål.

MS: – Totalt dominerende i Toppserien over tid, og bøtter fortsatt inn mål. Hun er enormt god der og har vært god for oss også, selv om vi venter på at hun skal ta ytterligere et steg internasjonalt. Det tror jeg vi får se i sommerens mesterskap. Slutter seg til Chelsea etter VM.

17 Kristine Minde (b, Wolfsburg). 26 år (8/8-92). 97 landskamper, 9 mål.

MS: – Et universalverktøy som kan anvendes i masse posisjoner. Jeg har trent henne i klubblag og vet at hun alltid er ekstremt godt forberedt og rede til å gjøre sin jobb. Et selvsagt valg i troppen.

18 Frida Maanum (m, Linköping). 19 år (16/7-99). 20 landskamper.

MS: – Hun var en joker i forrige EM, og den vi tok ut sist da. Hun har slitt litt med skader, men presterer nå på høyt nivå i min gamle klubb Linköping. En spennende type som kan spille i ulike posisjoner, men mest aktuell på sentral midtbane.

19 Cecilie Redisch Kvamme (b, Sandviken). 23 år (11/9-95). 3 landskamper.

MS: – Sideback med ekstremt høyt energinivå. Hun sprer energi både på banen og utenfor. Vi planlegger å være samlet lenge, og da må vi ha noen som holder energinivået oppe. Cecilie er som skapt for det.

20 Emilie Haavi (m, LSK Kvinner). 26 år (16/6-92). 82 landskamper, 16 mål.

MS: – En spiller med enorm arbeidskapasitet og hurtighet. Vi kan bruke henne i ulike posisjoner, og hun kan spille spiss eller sideback i tillegg til kant der hun først og fremst er tenkt brukt. Selvskreven i troppen.

21 Karina Sævik (m, Kolbotn). 23 år (24/3-96). 4 landskamper, 1 mål.

MS: – En ung, spennende kantspiller som har gjort det veldig bra i klubblaget. Hun kan bli litt av en joker for oss i VM og har alle forutsetninger for å fylle den rollen.

22 Emilie Nautnes (s, Arna-Bjørnar). 20 år (13/1-99). 6 landskamper, 1 mål.

MS: – En ung spiller som har prestert godt på U23-landslaget og i Toppserien. Bortsett fra Frida (Maanum) yngst i troppen, og hun fortjener plassen. En kraftspiss med ekstrem fart, og vi kan få bruk for hennes bakromsløp.

23 Oda Bogstad (k, Arna-Bjørnar). 23 år (24/4-96). Ingen landskamper.

MS: – Fikk plassen som tredjemålvakt i tøff konkurranse. En framtidskeeper som var med også i EM for to år siden.

(©NTB)