Gianluigi Buffon ferdig i PSG

NTB Sport

Den italienske målvakten kom til klubben i fjor sommer etter 17 sesonger som Juventus-keeper. Han delte spilletid med Alphonse Aréola og fikk med seg 17 seriekamper og fem mesterligakamper.

– Etter lang og grundig overveielse er vi kommet til at kontrakten ikke forlenges når den løper ut 30. juni, heter det i en uttalelse fra PSG.

Buffon ble italiensk seriemester ni ganger og cupmester tre ganger. Han vant UEFA-cupen med Parma i 1999, men vant aldri en europacuptittel med Juventus. Derimot ble han verdensmester med Italia i 2006. Året i Paris gjorde ham til fransk seriemester.

– Jeg vil takke for muligheten til å bo i Paris og for alle følelsene vi delte sammen. Jeg fikk en varm mottakelse av tilhengerne. Nå er mitt eventyr utenfor Italia over, men jeg har vokst på opplevelsen. Ernest Hemingway skrev at det bare er to steder i verden der man kan leve lykkelig: Hjemme og i Paris. Nå gjelder det også for meg, sier Buffon til klubbens nettsted.

På Instagram skrev han at han avslo et kontrakttilbud fra PSG fordi han ønsker «nye opplevelser og profesjonelle utfordringer». Han spesifiserte ikke om disse er på banen eller i en annen rolle.

Buffon har spilt 176 landskamper og regnes blant fotballens beste keepere noensinne.

(©NTB)