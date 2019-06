VM-arrangøren regner med nesten fulle tribuner

NTB Sport

Da han oppdaterte FIFA-styret denne uken, fortalte han at det er solgt om lag 4000 billetter om dagen de siste ukene, og at man venter at omtrent 15 kamper blir helt utsolgt.

– Hva publikumsoppslutning angår har vi allerede vunnet. Vi har overtruffet forventningene ved å selge om lag 70 prosent av billettene, og vi regner med å nå 80 prosent, sa han ifølge L'Equipe.

Åpningskampen mellom Frankrike og Sør-Korea på Parc des Princes i Paris fredag er for lengst utsolgt. Det er også vertsnasjonens kamp mot Norge i Nice neste uke.

Det er stor interesse for hjemmelagets jakt på VM-suksess, og tirsdag besøkte president Emmanuel Macron spillerne under oppkjøringsleiren i Clairefontaine for å ønske lykke til.

