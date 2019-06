UEFA utsetter innføring av nye fotballregler

NTB Sport

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser tirsdag at de nye fotballreglene ikke vil gjelde i UEFA-turneringer før etter 25. juni. Dermed trenger ikke Lars Lagerbäck forholde seg til de nye reglene når hans menn skal ut i EM-kvalifisering de neste dagene.

De nye reglene er vedtatt av Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) og ble iverksatt 1. juni, men gjelder imidlertid ikke for påbegynte turneringer. Dermed innføres de i de fleste ligaer og turneringer fra og med kommende sesong.

Regelendringene ble ikke tatt i bruk i mesterligafinalen 1. juni, og tirsdag melder UEFA at de heller ikke skal tas i bruk i den tredje og fjerde runden i EM-kvalifiseringen. Heller ikke i finalerundene i nasjonsligaen denne uken vil de nye reglene gjelde.

UEFA skriver at de nye reglene vil bli tatt i bruk under mesterligakvalifiseringen fra 25. juni og kvalifisering til europaligaen 27. juni, og legger til at de da også vil gjelde i UEFAs Super Cup i august og EM-kvalifiseringskamper fra runde fem i septmeber.

Kvinnenes fotball-VM, som starter 7. juni, blir den første turneringen som skal spilles med det nye regelverket på plass. I norsk klubbfotball trer reglene i kraft 1. januar neste år.

Titalls nye regler

I alt er det titalls regler som er nye eller får mindre og større justeringer. Den mest omfattende og omdiskuterte er handsregelen, som ofte har vært en kilde til både frustrasjon og forvirring for fotballtilhengere verden over.

Andre endringer er blant annet at det skal dømmes frispark når mål eller åpenbare målsjanser stammer fra en handssituasjon, uavhengig av om berøringen er gjort med overlegg. Dommeren skal også blåse for samtlige handssituasjoner der ballen treffer en hånd eller arm som er i en unaturlig posisjon.

Også andre regelendringer vil kommer forsvarende lag til gode. Blant annet kan ikke angripende lag lenger ha spillere i muren på frispark dersom muren teller tre eller flere spillere. De må derimot holde minst én meters avstand til det forsvarende lagets mur.

Med de nye reglene trenger ikke keeperen lenger å stå med begge beina på målstreken ved straffespark. I stedet heter det nå at målvakten må ha en del av minst én fot på målstreken.

Nytt er det også at trenere og andre personer fra støtteapparatet kan tildeles gule og røde kort for overtramp, på lik linje med spillere. Trenere vil også kunne få karantene for flere gule kort.

