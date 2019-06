Rodríguez forlater Bayern München

NTB Sport

Rodríguez har vært lånt ut fra Real Madrid til Bayern de siste to sesongene. De siste månedene har det vært spekulert i at tyskerne ønsket å kjøpe ham ut av Real-kontrakten når låneavtalen utløper, men det får de altså ikke mulighet til.

I en pressemelding opplyser det tyske mesterlaget at Rodríguez selv ikke ønsket å fortsette karrieren i München.

– James fortalte meg i en personlig samtale at han ikke ønsker at klubben utløser kjøpsopsjonen. Han ønsker å spille fast. Det finnes det ingen garanti for her, og det er jeg personlig lei meg for, sier Bayern-toppen Karl-Heinz Rummenigge til Sport Bild.

Det er samtidig slett ikke sikkert at Rodríguez' framtid ligger i den spanske hovedstaden. Det er lite sannsynlig at han får mye spilletid der, og dermed er midtbanestjernen blant annet blitt koblet til klubber i Premier League.

Rodríguez kom til Real Madrid sommeren 2014 å ha blitt toppscorer og imponert stort i fotball-VM. Han har blant annet vunnet La Liga og to Champions League-titler med den spanske gigantklubben.

