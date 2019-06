Nye beviser i kampfiksingssaken i Spania

NTB Sport

Real Valladolid tapte 0-2 hjemme mot Valencia i siste serierunde, noe som førte til at Valencia tok den lukrative fjerde og siste plassen til neste sesongs mesterliga. Selv endte Real Valladolid på 16.-plass.

Nå skriver den spanske avisen El Mundo om bevisene politiet mener å ha i saken. Avisen skriver at sju spillere fra Real Valladolid er mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med siste serierunde i Spania, og at politiet skal sitte på opptak av telefonsamtaler som beviser mistankene.

De mistenke personene anklages for å ha tilhørt en kriminell organisasjon, som igjen mistenkes for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Etterforskningen, som startet allerede for ett år siden, er en del av en større sak som handler om hvitvasking.

– Vi kan ikke si noe mer om saken, ettersom den er under etterforskning av politiet, sier president i La Liga Javier Tebas.

Flere pågrepet

I slutten av mai ble det kjent at flere spanske fotballspillere og -ledere var pågrepet av politiet, mistenkt for å ha bidratt til kampfiksing i landets tre øverste divisjoner. Pågripelsene ble bekreftet av politiet og ledelsen i den spanske ligaen.

– Dette er tidligere og aktive fotballspillere i øverste divisjon, aktive spillere i 2. divisjon og ledere fra én klubb, uttaler politiet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det spanske nyhetsbyrået Europa Press skrev da at to av spillerne som var arrestert, tilhører klubber i landets øverste divisjon, La Liga. Andre spanske medier hevder å kjenne til at en tidligere Real Madrid-spiller skal være blant de pågrepne. De involverte blir omtalt som en del av et større kriminelt nettverk.

Avisen Marca, med henvisning til Servimedia, knyttet da spillere og ledere til klubber som Real Valladolid, Deportivo de La Coruña, Getafe og Huesca.

Ledelsen i den spanske ligaen opplyser i sin uttalelse at den i løpet av 2018/19-sesongen ble informert om åtte mistenkelige tilfeller av «handlinger relatert til kampfiksing». I tillegg skal den ha blitt kjent med 18 tilfeller av at spillere satset penger på utfallet av kamper.

