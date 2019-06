Neymar spiller Copa America tross voldtektsanklage

NTB Sport

Det fastslår den brasilianske fotballpresidenten Rogerio Caboclo.

– Det er ingen sjanse for at han ikke deltar i Copa America. Vi følger saken nøye, og vi har full tiltro til Neymar. Vi vet hvilken mann og hvilken idrettsutøver han er, sa Caboclo da han tirsdag møtte pressen i forkant av FIFA-kongressen som starter i Paris onsdag.

En kvinne har anklaget Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i den franske hovedstaden i midten av mai. Paris Saint-Germain-proffen har selv avvist påstandene og hevder de er et forsøk på utpressing.

Neymar befinner seg nå i hjemlandet Brasil, der laget forbereder seg til Copa America på hjemmebane. Turneringen spilles fra 14. juni til 7. juli.

