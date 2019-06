Carlsen vant i historisk Norway Chess-åpning

NTB Sport

Etter 58 trekk i det klassiske partiet ble de to enige om remis, og Carlsen fikk ingen drømmeåpning på hoveddelen av årets Norway Chess i Stavanger.

Turneringen er historisk, ettersom det er innført nye regler som sier at ethvert parti som ender i remis, skal avgjøres med såkalt armageddon. Der er det garantert en vinner, ettersom svart seirer ved remis.

I armageddon viste Carlsen ingen nåde med hvite brikker og tok en sterk seier da Anand ga opp. Nordmannen ligger dermed på delt førsteplass med fire andre spillere etter dag én.

– Det var ikke så veldig bra at det gjorde noe. Jeg misset jo til og med matt i to (trekk) helt til slutt. Det var egentlig nervøst og ... jeg er bare glad jeg vant, sa han til TV 2 etter seieren.

Frisk start

Selve langsjakkpartiet mot indiske Anand, som Carlsen slo i VM-kampen både i 2013 og 2014, åpnet med flere friske trekk fra begge spillere. Etter 17 trekk viste nordmannen likevel ikke altfor mye glede over eget spill.

– Det skjer ikke så veldig mye i mitt parti. Den varianten jeg spiller er ikke kjent for å være spesielt farlig for svart, sa Carlsen i skrifteboksen.

Han brukte dog mesteparten av tiden på å kommentere et annet parti som ble spilt samtidig. Skrifteboksen er et rom med kamera og mikrofon der spillerne kan si det de føler for underveis i partiet.

Hadde overtaket

På brettet skaffet Carlsen seg et solid overtak, og etter sitt 25. trekk var han ved godt mot.

– Akkurat nå tror jeg det ser veldig, veldig lovende ut. Jeg er veldig optimistisk, sa han.

Carlsen var en bonde over Anand, men mistet det klare overtaket og havnet bakpå tidsmessig. Etter 58 trekk hadde Anand reddet inn remis. Dermed har 48 av 69 klassiske partier mellom de to rivalene endt i remis, ifølge chessgames.com.

I armageddon var nordmannen for sterk og hentet 1,5 poeng.

Remisen og den påfølgende armageddon-seieren kom dagen etter at 28-åringen falt ned fra førsteplassen på verdensrankingen i lynsjakk. Det skjedde da han tapte for og ble forbigått av franske Maxime Vachier-Lagrave.

Carlsen jakter sin andre seier i turneringen. Tross seks forsøk har han kun gått til topps én gang tidligere (2016).

Nye regler

I årets utgave av turneringen er sjakkreglene endret fra tradisjonelle turneringsregler. Alle uavgjorte partier skal avgjøres med spillformen armageddon, hvilket betyr at hvit får mer tid enn svart, og det vil alltid bli en vinner. I armageddon vinner spilleren med svarte brikker dersom partiet ender i remis.

Kinesiske Ding Liren og amerikanske Wesley So spilte remis tidligere på kvelden og tok partiet til armageddon. Der vant Liren og ble historisk. Det var første gang at den sjakkformen avgjorde et parti i en storturnering. Alle fem partier gikk til armageddon på åpningsdagen.

Vinneren i armageddon får 1,5 poeng, et halvt poeng mindre enn ved seier i hovedpartiet. Taperen får 0,5.

Tirsdag spiller Carlsen mot armenske Levon Aronian. Turneringen avsluttes 14. juni etter at alle spillerne har vært gjennom ni partier hver.

Nordmannen har vært i knallform i år og har vunnet alle turneringer han har deltatt i. Det gjør at han er storfavoritt i Rogaland, der han også jakter sin egen ratingverdensrekord på 2882 fra 2014. Før turneringsstart sto Carlsen med 2875, og med full klaff kan han også bryte drømmegrensa på 2900.

