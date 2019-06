Offensiv Carlsen ned fra lynsjakk-tronen

NTB Sport

Vachier-Lagrave var best av samtlige i lynsjakkturneringen som innledet Norway Chess. Han avsluttet oppvisningen med å slå verdensmester Carlsen i det niende partiet.

Nordmannen endte på tredjeplass, også slått av armenske Levon Aronian.

– Det var litt irriterende, for jeg følte jeg sto best, men rotet det helt vekk, sa Carlsen til TV 2 etter tapet for Vachier-Lagrave.

Han endte likevel på seks poeng på åpningsdagen, men Vachier-Lagrave tok 7,5.

– Seks poeng av ni mulige er greit. Det ble et tap i hver ende, men alt i alt var det greit, sa verdensmesteren og gratulerte sin franske overmann.

At førsteplassen på lynsjakk-rankingen glapp, brukte han ikke mye krefter på.

– Det er ikke så veldig ergerlig. Han har spilt bra i det siste, og sånt skjer, smilte Carlsen.

De fem beste spillerne i mandagens lynsjakkturnering får spille fem partier med hvite brikker når Norway Chess fortsetter med partier i langsjakk tirsdag.

Offensiv

Carlsen innledet med tap for armenske Levon Aronian i lynsjakk mandag. Deretter slo han kraftig tilbake og kom på offensiven.

Carlsen spilte aggressivt i parti etter parti, og etter remis mot kinesiske Ding Liren i parti nummer to, kom den første seieren mot den kinesiske Norway Chess-debutanten Yu Yangyi i det tredje.

Seier ble det også mot Vishy Anand og Shakhrijar Mamedjarov i parti nummer fire og seks, men det måtte en liten redningsaksjon til for å få remis mot nederlandske Wesley So i det femte.

Seier ble det også mot Alexander Gristsjuk og Fabiano Caruana, før Vachier-Lagrave ble for sterk i det avsluttende partiet.

Favoritt

Carlsen har vært i kjempeform så langt i 2019 og må finne seg i å være stor favoritt foran turneringen på hjemmebane. I Stavanger jakter han også på sin egen ratingverdensrekord.

Carlsens gamle bestenotering fra 2014 lyder på 2882. Ved inngangen til Norway Chess står verdensmesteren fra Lommedalen bokført med 2875.

Med full uttelling i Stavanger kan han ikke bare overgå egen rekord, men også bryte 2900-drømmegrensen.

Store penger

Vinneren av Norway Chess får 75.000 euro, rundt 730.000 norske kroner.

Verdens aller beste sjakkspillere er samlet i Stavanger. Regjerende Norway Chess-mester Fabiano Caruana følger nærmest Carlsen på verdensrankingen og er naturlig nok også blant forhåndsfavorittene.

Norway Chess arrangeres for sjuende gang.

(©NTB)