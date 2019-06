Maren Lundby får bedre betalt neste sesong

NTB Sport

Pengepremiene i verdenscupen for kvinner skal økes til 25.194 sveitserfranc, omtrent 220.000 norske kroner, per renn. Det betyr at hopperne som havner på topp 20, får 330 kroner per verdenscuppoeng, mot 260 tidligere.

Endringen ble vedtatt under FIS' kalenderkonferanse i Dubrovnik i uka som gikk.

– Alle grep som kan utvikle kvinnehoppingen er vi fornøyd med. For meg er det viktigste alltid å vinne, ikke hvilket nivå premiepengene ligger på, sier Lundby.

Hun hoppet inn 500.000 kroner i rene premiepenger for verdenscuprennene sist sesong. Med satsen for neste sesong, en økning på 27 prosent, vill den summen vært 634.000 kroner.

Flere storbakkerenn

Under konferansen i Kroatia ble også programmet for den fjerde utgaven av Raw Air spikret. Hoppturneringen bygger på det samme konseptet som tidligere. Starten blir som vanlig i Holmenkollen, og slutten i Vikersund. Kvinnene får på ny tre renn i sin andre utgave av konkurransen.

Også terminlistene for neste sesong ble publisert. Maren Lundby og co. får flere renn i storbakke. Sportssjef Clas Brede Bråthen er fornøyd etter møtene i hoppkomiteen.

– Vi får muligheten til å arrangere Raw Air etter samme konsept som vi har hatt suksess med de siste tre årene. Jentene har en innholdsrik terminliste med mange storbakkerenn. Det blir spennende med verdenscupåpning for kvinnene i Lillehammer igjen, sier han på skiforbundets nettsted.

