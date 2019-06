Brasils landslagssjef vil ikke snakke om Neymar-anklager

NTB Sport

Tite uttalte seg om saken for aller første gang da han møtte mediene mandag.

– Jeg vet at dette er en privatsak, og folk må få tid til vurdere fakta. Jeg skal ikke tillate meg selv å vurdere fakta, sa landslagssjefen.

– Det jeg kan fortelle dere, er at jeg har kjent Neymar i tre år, og med hensyn til det private forholdet mellom meg og han, er han lojal og ærlig, tilføyde han.

En kvinne skal ha tatt kontakt med politiet og anklaget Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai. Fotballstjernen har avvist anklagene på sin Instagram-konto.

PSG-spissen hevder det hele er et forsøk på utpressing.

Etterforsker på trening

Mandag bekreftet samtidig det brasilianske lagets teamkoordinator Edu Gaspar at det er iverksatt tiltak for å bidra til at saken får en løsning.

Mandag var en politietterforsker på plass på treningsfeltet.

– Det første jeg gjorde var å skaffe til veie juridisk hjelp. Tanken er at den juridiske bistanden skal bidra til å løse saken så raskt som mulig, slik at spilleren kommer til Copa America med et kaldt hode, sa Gaspar.

Han bekreftet videre at Neymar vil bli tatt ut av trening og kamp dersom det er nødvendig i sakens anledning.

– Han skal være tilgjengelig så ofte det er nødvendig for å svare på henvendelser fra politiet, sa Gaspar.

Får støtte

Neymars landslagskollega Fernandinho sa nylig at laget støtter ham.

– Jeg tror dette kommer til å bli løst så raskt som mulig, og jeg tror Neymar er uskyldig. Spillerne og teamet bak støtter ham, så det kommer ikke til å ha noe si på banen, sa han til Reuters.

Brasil forbereder seg på det søramerikanske fotballmesterskapet Copa America. Turneringen starter 14. juni, og Brasil innleder mot Bolivia.

