Tsjekkisk tenåring klar for kvartfinale i Roland-Garros

Den tsjekkiske 19-åringen, ranket som nummer 38 i verden, dominerte kampen mot sin latviske motstander fra start til slutt og vant 6-2, 6-0.

12.-seedede Sevastova gjorde hele 24 upressede feil og etter 59 minutter måtte hun innse at årets turnering i Paris er over for denne gang, mens Vondrousova er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering.

De to gamene den tsjekkiske jenta ikke vant kom etter at hun måtte ta en medisinsk timeout for å få behandling for et kutt i fingeren.

I kvartfinalen møter Vondrousova kroatiske Petra Martic, som også er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Martic vant søndag 5-7, 6-2, 6-4 over Kaia Kanepi fra Estland.

Martic (28) hadde før søndagens kamp tapt samtlige 16-delfinalene hun hadde spilt, inkludert to i Paris.

Også den britiske tennisyndlingen Johanna Konta ble kvartfinaleklar søndag. 28-åringen vant 6-2, 6-4 mot Donna Vekic fra Kroatia, og er dermed klar for sin første Grand Slam-kvartfinale siden Wimbledon-turneringen i 2017.

I kvartfinalen møter hun vinneren av oppgjøret mellom Sloane Stephens og Garbiñe Muguruza. Stephens tapte fjorårets finale, mens Muguruza vant turneringen i 2016.

