Tønnesens Veszprém tapte dramaet i mesterligafinalen

Tønnesen scoret fire mål, men det hjalp ikke, og Vardar tok sin annen mesterligatriumf. Nordmakedonerne vant også i 2017.

Nordmannen scoret 2-1-målet tidlig, men det ble også siste gang hans lag var i føringen. Vardar snudde raskt, gjorde en glimrende førsteomgang og ledet med fem mål til pause. Etter hvilen rystet Tønnesen og co. Vardar, men nordmakedonerne holdt unna og tok hjem seieren etter en nervepirrende omgang.

Dermed ble det 2.-plass på Tønnesen, som har vært ute med to armbrudd denne sesongen.

Den norske landslagsspilleren scoret to av Veszpréms tre første mål. Noen minutter etter 2-1-målet gjorde han 3-3, men derfra ble det for tungt for den ungarske klubben.

Vardar holdt lenge overtaket med 2-3 mål. Etter flere kunstscoringer og gode angrep ledet laget fra Nord-Makedonia 16-11 til pause i Köln. Dermed måtte Veszprém satse på en snuoperasjon på nivå med den motstander Vardar gjorde mot Barcelona i semifinalen lørdag. Da snudde laget til 29-27 etter å ha ligget under 9-16 til pause.

Rystet etter hvilen

I annen omgang gikk Veszprém ut i hundre og scoret fire kjappe til 15-17. Så fosset Tønnesen fram på høyresiden og sørget for at avstanden opp var kun ett mål. Etter en timeout løftet Vardar seg på ny, men Tønnesen ville det annerledes og kjempet inn sitt fjerde finalemål.

Vardar var rystet etter åpningen til Veszprém, men klarte å holde ledelsen ut omgangen og sikret seieren med 27-24. Dermed er Børge Lund fortsatt den eneste norske mann som har vunnet mesterligaen i håndball.

Kentin Mahe (Veszprém) og Rogerio Ferreira Moraes (Vardar) ble kampens toppscorere med seks mål hver.

Veszprém har fortsatt til gode å vinne den gjeveste europacupen tross fire finaler.

Tung sesong

Tønnesen har hatt en tøff sesong. 27-åringen har pådratt seg to armbrudd og måtte sitte på sidelinjen da Norge vant VM-sølv.

Veszprém tok seg til finalen ved å slå polske Kielce 33-30 i semifinalen lørdag.

Tidligere søndag vant Barcelona bronsekampen med 40-35 over Kielce. Aldri før har et lag scoret 40 mål i en kamp uten forlengning i finalehelgen.

