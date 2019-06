Norge lagde målfest i forsinket VM-generalprøve

NTB Sport

Isabell Herlovsen scoret tre ganger og er oppe i 60 landslagsmål, som gir delt 3.-plass på Norges scoringsliste gjennom alle tider. Spissmakker Lisa-Marie Utland scoret to, mens Vilde Bøe Risa og innbytter Emilie Nautnes sto for det første og siste.

– Som spiss var dette veldig bra for selvtilliten. Vi har analysert dem, og de er litt trekkspill bak i forsvaret. Dessuten er de veldig markeringsorienterte. Jeg prøvde å snike meg litt inn på bakre stolpe, og det funket bra, sa Herlovsen til NRK.

Kampen i Amiens kom i gang nesten 80 minutter forsinket, men da syntes de norske de hadde ventet lenge nok og scoret fire ganger før den første omgangen var halvspilt. Det sto 5-0 ved pause.

– Vi ble mer gira jo mer kampen ble utsatt. Jeg er litt overrasket over at Sør-Afrika ikke var bedre, men dette er godt for oss og godt for selvtilliten, sa lagkaptein Maren Mjelde til NRK ved halvtid.

Sør-Afrika hevet seg etter pause mot et norsk lag som slapp seg ned en del, og Norge måtte nøye seg med uavgjort i den omgangen.

Herjet

Det var spilt drøyt seks minutter da Caroline Graham Hansen vant ballen, tok den med seg til dødlinja og slo den rett ut i feltet til Vilde Bøe Risa, som kontant skjøt inn ledermålet.

Så varte det til kampens 19. minutt før Graham Hansens frispark ble dårlig klarert rett i beina på Utland, som enkelt satte inn 2-0. Det var det første av tre norske mål på fire minutter.

To minutter senere ble Utland spilt gjennom av spissmakker Herlovsen og overlistet enkelt keeper.

Så var det Herlovsens tur. Vilde Bøe Risa slo et fint innlegg fra høyre, og den umarkerte spissen nikket stolpe-inn. Da var det spilt bare 22 minutter, og Norge ledet med fire mål.

Sør-Afrika fikk en dårlig oppladning til kampen i trafikkø i en buss uten toalett, og seks av spillerne i VM-troppen, deriblant kaptein Janine van Wyk var erklært uaktuelle for spill. Likevel var Norge overraskende overlegen mot laget som i fjorårets afrikamesterskap tapte finalen på straffespark mot Norges første VM-motstander Nigeria.

Herlovsen fikk et mål annullert for offside før hun i slutten av første omgang nikket inn 5-0 på innlegg fra Ingrid Moe Wold, som i sin tur var spilt fram av Graham Hansen.

Nullen sprakk

– Jeg er kjempefornøyd med at vi scorer mange mål, men vil slurver litt og gir dem for mange brudd som kunne straffet seg mot bedre motstand. Vi skal gjøre alt for å holde nullen, sa landslagssjef Martin Sjögren til NRK i pausen.

Han fikk ikke ønsket om null baklengs oppfylt, for et forbedret Sør-Afrika scoret to ganger mot et litt slappere norsk lag i 2. omgang. Kholosa Biyana omsatte en dårlig klareringsnikk fra Ingrid Moe Wold i 1-5 i det 52. minutt, men rett etter leverte Wold en ny assist i rett ende av banen da Herlovsen fullførte sitt hattrick. Igjen var Caroline Graham Hansen tredje sist på ballen.

Amanda Mthandi gjorde 2-6 fra kloss hold etter et gjennombrudd på kanten. Blant mange norske innbyttere var Karina Sævik frisk og skapte mye. Hun var nær scoring, men det var troppens nest yngste Emilie Nautnes som satte punktum på keeperreturen etter at Sævik var alene gjennom.

Norge måtte gjøre et bytte i startoppstillingen da Maria Thorisdottir fikk en liten muskulær kjenning under oppvarmingen. Inn kom Stine Hovland. Ellers var Utland den lille overraskelsen i startelleveren. Caroline Graham Hansen har stort sett spilt sammen med Herlovsen på topp i oppkjøringen, men søndag var hun på høyre kant uten at det gjorde henne mindre dominerende.

