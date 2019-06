Serena Williams og verdensener Osaka slått ut av Roland-Garros

NTB Sport

Osaka tapte for 42.-rankede Katerina Siniakova. Dermed røk japanerens sjanser til å ta sin tredje strake Grand Slam-tittel. 21-åringen er regjerende mester i US Open og Australian Open og hadde vunnet 16 kamper på rad i Grand-Slam-turneringer før lørdagens nederlag.

Mot tsjekkiske Siniakova fikk japaneren det tøft og ble slått i to strake sett, 6-4, 6-2. Osaka har med det fortsatt til gode å gå videre fra tredje runde i grusturneringen i Paris. Dette var hennes fjerde forsøk.

Hun medga at presset som ener og seierskvinne i de to siste Grand Slam-turneringene påvirket henne noe på et underlag som ikke er hennes favoritt.

– Grus er en av Grand Slam-turneringene, og jeg må finne ut hvordan jeg skal omfavne det og elske det på min måte, sa Osaka.

Store navn ute

Noen timer senere tapte også Serena Williams sin kamp mot 20 år gamle Sofia Kenin i tredje runde. Williams har vunnet Roland-Garros tre ganger tidligere, men lørdag tapte 37-åringen 6-2, 7-5 og gikk på sin tidligste exit i en Grand Slam-turnering siden 2014.

Dermed er to av de største navnene ute allerede etter tre kamper. 10.-seedede Williams hadde planer om å utligne legenden Margaret Courts rekord ved å ta sin Grand Slam-tittel nummer 24. Nå må amerikaneren utsette rekordjakten.

Tidligere lørdag tok tredjeseedede Simona Halep seg enkelt videre til neste runde og er på jakt etter en ny triumf i den franske hovedstaden, der hun vant sin første Grand Slam i fjor.

Lørdag slo rumeneren ukrainske Lesia Tsurenko 6-2, 6-1. Halep brøt motstanderens serve hele åtte ganger i kampen som var over på 55 minutter.

I åttedelsfinalen venter 18 år gamle Iga Swiatek fra Polen.

Favorittseirer

I klassen for menn vant verdensener Novak Djokovic enkelt mot kvalifiseringsspiller Salvatore Caruso, ranket 146 plasser bak ham. Serberen er regjerende mester i de tre andre Grand Slam-turneringene og håper å fullføre verket.

Han fikk følge videre i turneringen av de seks andre topp-ti-seedede spillerne som var i aksjon søndag: Dominic Thiem (4), Alexander Zverev (5), Stefanos Tsitsipas (6), Juan Martin del Potro (8), Fabio Fognini (9) og Karen Khatsjanov (10).

