Mol og Sørum til semifinale i Ostrava

Verdensenerne tok seg videre etter to strake sett i kvartfinalen mot tyske Julius Thole og Clemens Wickler i den tsjekkiske sanden.

I semifinalen i firestjernersturneringen venter russerne Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij. De er, i likhet med tyskerne, ranket som nummer elleve i verden. Kampen spilles søndag, og nordmennene må belage seg på tøff motstand.

De norske gutta har vunnet begge firestjernersturneringene de har deltatt i denne sesongen, men også russerne har vist styrke. De står også med to seirer i firestjernersturneringer i år.

I lørdagens kvartfinale mot Thole og Wickler tok nordmennene initiativet fra start og holdt ledelsen inn til seier 21-18 i det første settet. I det andre ble det umiddelbart tyngre for den norske duoen. Tyskerne tok ledelsen, men Mol og Sørum løftet seg og snudde til seier med 21-17.

Dermed er de på god vei mot sin tredje strake triumf. Turneringen avsluttes med semifinaler og finale søndag.

Tidligere lørdag slo Mol og Sørum canadiske Sam Pedlow og Sam Schachter i to strake sett i åttedelsfinalen. Dit tok de seg med to seirer i gruppespillet tidligere i uka. Tirsdag denne uken kom for øvrig beskjeden om at nordmennene topper seedingen til VM i Hamburg i juli.

