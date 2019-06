Klopp vil bryte tapsrekken

NTB Sport

– Siden 2012 har jeg vært i finale med laget mitt hvert år unntatt ett (2017), så vi kommer iallfall dit. I øyeblikket er jeg antakelig verdensrekordholder i å vinne semifinaler, men om jeg skrev en bok om det ville antakelig ingen lese den, sa tyskeren på pressekonferansen i Madrid kvelden før mesterligafinalen mot Tottenham.

– Jeg er et vanlig menneske. Om jeg satte meg ned og tenkte at alle finaletapene er min skyld og at jeg er en taper, så ville det vært et problem. Men jeg ser ikke slik på det.

Siden han i 2012 førte Borussia Dortmund til tysk dobbelttriumf har han tatt sine lag til seks finaler som alle er tapt. Den tyske storklubben tapte mesterligafinalen i 2013 og den tyske cupfinalen i de to sesongene som fulgte.

I sin første sesong som Liverpool-manager ble det finaletap i ligacupen og europaligaen, og i fjor tapte Liverpool mesterligafinalen mot Real Madrid.

Det ble bare nesten for Liverpool også i Premier League denne sesongen. Selv om laget tapte bare en eneste seriekamp ble det sølv bak Manchester City.

– Jeg vet litt om flaks. Om man jobber hardt for det så har man det noen ganger, men ikke alltid. Vi har hatt flaks i noen av våre semifinaleseirer, og jeg føler ikke at min karriere har vært forfulgt av uflaks, sa Klopp.

Han slapp ikke temaet selv da han ble spurt hva han mener om UEFAs planer om å endre mesterligaens format.

– Gjør semifinalen til finale, så er jeg veldig fornøyd, sa han.

Liverpool var nær mesterligatriumf i fjor, men tapte finalen etter to grove keepertabber. Da var Real Madrid stor favoritt, men i år tilhører den rollen Liverpool. Klopps lag slo Tottenham hjemme og borte i serien og har tapt bare en av sine 14 siste kamper mot London-laget.

Klopp hadde godt nytt om Roberto Firmino, som har mistet de tre siste kampene på grunn av en lårskade.

– Han er kampklar, men jeg sier ikke om han starter, sa manageren.

