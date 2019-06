Brann i bilen stoppet Veiby i Rally Portugal

NTB Sport

– Vi merket plutselig at det luktet brann i bilen, og da vi så flammer i bakspeilet var det bare å stoppe, sier Veiby i en pressemelding.

Sammen med kartleser Jonas Andersson var han på vei mot klasseseier, men alt ble ødelagt da bilen tok fyr og Volkswagen-duoen måtte bryte på rallyets 10. fartsprøve.

– Vi hadde kjørt et lite stykke på prøven da jeg syntes det luktet røyk i bilen. Jeg spurte Jonas, og han bekreftet det. Plutselig så jeg i speilet at flammene sto ut bak bilen, og da var det bare å stoppe. Heldigvis var det brannbiler og brannmannskap stasjonert akkurat der vi stoppet, og de fikk raskt kontroll over brannen, sa Veiby.

Han tok ledelsen i WRC2-klassen tidlig fredag og beholdt den helt til han måtte bryte. Han var raskeste bil i klassen på fem av de ni prøvene han fullførte og var fredag raskere også enn WRC2pro-bilene.

– Det var fortsatt mye igjen av løpet, men det kjentes som om vi hadde seieren inne. Vi var «on fire», men dessverre også bokstavelig talt. Nå skal vi analysere og gå gjennom med fabrikken hva som har skjedd, sa Veiby, som ikke kommer til å kjøre søndag. Neste oppgave er Rally Sardinia om to uker.

Totalt leder Ott Tänak fra Estland VM-rallyet i Portugal foran Toyota-lagkamerat Kris Meeke. Han er 4,3 sekund foran briten og 9,2 foran den belgiske Hyundai-føreren Thierry Neuville før siste dag.

Jari-Matti Latvala var Tänaks hardeste konkurrent inntil han ødela hjulopphenget mot slutten av lørdagens etappe. Det sendte finnen ut av tetstriden. Tänak skadet også hjulopphenget, og det førte til at de øvrige konkurrentene tok kraftig innpå.

Lørdagens etappe ble kjørt under vanskelige forhold med sterk hete og veldig mye støv som gjorde sikten dårlig. Etter Veibys uhell er Henning Solberg på 13.-plass beste nordmann. Mads Østberg er på 29.-plass.

Rallyet avsluttes søndag med fem fartsprøver.

