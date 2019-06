Alle de norske utslått på europatouren i Belgia

NTB Sport

I alt tre nordmenn var klare for helgens matchplay i Belgia etter god innsats på de to dagene med slagspill. Espen Kofstad var fjerde best i slagspill og fikk følge videre av Kristoffer Reitan og Kristian Krogh Johannessen.

I utslagsrundene spilles det matchplay over ni hull. I 32-delsfinalen imponerte Kofstad igjen og gikk de ni hullene fem slag under par, best av alle 64 spillere i den runden. Han slo engelske Steven Brown med tre slag. Reitan gikk de ni hullene tre under par og slo ut nederlandske Daan Huizing, men Johannessen måtte si takk for seg.

Johannessen ledet med tre slag på spanske Gonzalo Fdez-Castaño etter bare to hull, men den meritterte motstanderen hentet inn det tapte og gikk videre etter et ekstrahull.

I 16-delsfinalen ble det stopp for de to siste nordmennene. Der fikk Kofstad en dårlig start med bogey på første hull, og en dobbeltbogey på 5. hull gjorde at det skilte fire slag i engelske Matthew Southgates favør. Etter to birdier til Kofstad og en bogey til briten var ledelsen nede i ett slag før siste hull, men briten avgjorde med en ny birdie.

Reitan ledet over danske Jeff Winther med ett slag etter sju spilte hull, og leverte sin tredje birdie på det neste, men dansken greide eagle. Dermed var det helt likt før siste hull. Der ble det dobbeltbogey på nordmannen, og dermed var også Reitan utslått.

Winther ble utslått i åttedelsfinalen, men Southgate er blant de åtte spillerne som er klare til søndagens kvartfinaler i Antwerpen.

(©NTB)