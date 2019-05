Lengdestjernen Lawson regner med fire års utelukkelse, skylder på forurenset kjøtt

NTB Sport

Lawson har vært suspendert siden august i fjor, da det ble klart at en dopingprøve avgitt i begynnelsen av juni var positiv på steroiden trenbolon. Den amerikanske 25-åringen vant VM-sølv i lengde i London i 2017 og har også hevdet seg på 100 og 200 meter.

Agent Paul Doyle sier til nyhetsbyrået AP at Lawson mener den positive prøven er resultat av et kjøttmåltid på en japansk restaurant i Arkansas rett han ble testet. Han sier at en anke vil leveres så snart Friidrettens integritetsenhet (AIU) offentliggjør straffen.

Lawson var inntil den positive prøven regnet som en sterk medaljekandidat til Tokyo-OL neste år.

