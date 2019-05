Chaves vant fjelletappe, uendret i Giro-sammendraget

NTB Sport

Chaves tok en etterlengtet seier både for seg selv og Mitchelton-laget. I fjor fikk han diagnosen kronisk utmattelsessyndrom etter Giro d'Italia, og han var borte fra syklingen i åtte måneder. Fredagens seier var hans første siden han var tilbake, og mannen med det karakteristiske smilet skjulte ikke følelsene.

Han hektet av de øvrige i dagens avgjørende brudd ved å støte gjentatte ganger på den siste av etappens stigninger. Chaves krysset mål ti sekunder før italienske Andrea Vendrame på 2.-plass.

– Dette er utrolig. Jeg har ikke ord. Det ligger så mye arbeid bak dette. Familien min, laget og alle vennene vet hvor hardt jeg har jobbet. Jeg ga aldri opp, og det gjorde jeg ikke i dag heller. Jeg angrep mange ganger helt til alle var hektet av, sa Chaves ifølge cyclingnews.com.

– Livet er slik. Du må angripe og angripe helt til målstreken.

Det var tidlig klart at fredagens vinne ville komme fra et 12 mann stort brudd som fikk et stort forsprang til hovedfeltet. Ingen i bruddet var langt oppe i sammendraget, så det ble ikke gjort mye for å hente dem inn.

De fleste av rytterne som kjemper om sammenlagtseieren kom inn sammen med Richard Carapaz i den rosa ledertrøya, snaut seks og et halvt minutt etter vinneren. Miguel Ángel López var unntaket. Den colombianske Astana-rytteren stakk fra Carapaz og de øvrige favorittene med 44 sekunder.

Carapaz fra Ecuador og Movistar-laget er 1.54 minutt foran italienske Vincenzo Nibali og 2.16 foran slovenske Primoz Roglic med to etapper igjen av Giro d'Italia.

Lopez på 6.-plass er nå 5.33 minutter bak lederen. Rytterne på de sju første plassene i sammendraget plasserte seg på de sju plassene fra 13 til 19 på fredagens etappe.

Det ble spart krefter til kraftprøven som venter lørdag. Da skal feltet gjennom en 194 kilometer lang fjelletappe med fem kategoriserte stigninger.

Giro d'Italia avsluttes søndag med en tempoetappe på 17 kilometer i Verona.

