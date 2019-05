Ramos avkrefter rykter og blir værende i Real Madrid

NTB Sport

Den siste tiden har det vært spekulert i om spanjolen ville forlate den spanske hovedstadsklubben i sommer. Han skal ha fått et godt tilbud fra en kinesisk klubb, og klubbpresident Florentino Pérez sa onsdag at Ramos skal ha spurt om å forlate klubben.

Det svarte Pérez nei på, og torsdag kalte de to inn til pressekonferanse. Der avfeide Ramos ryktene om at han skal bort fra Madrid.

– Det var et tilbud, men jeg ville ikke ha forlatt Madrid verken gratis eller for en overgangssum. Jeg elsker denne klubben og vil avslutte karrieren her, sa Ramos ifølge ESPN.

33 år gamle Ramos er den spilleren i den nåværende Real Madrid-troppen som har vært lengst i klubben. Han kom til klubben fra Sevilla som 19-åring i 2005. Siden er det blitt 606 kamper. Kun fire spillere i klubbens historie har flere.

Han har vunnet fire La Liga-titler og fire mesterliga-trofeer med klubben. Denne sesongen har det gått verre, og Ramos har fått mye kritikk. Real Madrid endte på 3.-plass i serien med hele 19 poeng opp til seriemester Barcelona.

