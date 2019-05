Federer: – Casper Ruud blir vanskelig å slå

NTB Sport

Kampen i tredje runde blir den største så langt i Casper Ruuds karriere. Fredag møter han tennislegenden Federer, som sammen med Rafael Nadal var 20-åringens forbilder i oppveksten.

– Jeg føler meg veldig beæret, men det gjør meg også litt nervøs på banen. Jeg er glad på Caspers vegne at han gjør det så bra og har kommet opp på et så høyt nivå, sier Federer til NTB.

Federer jakter sin 21. Grand Slam-tittel, og da må Ruud slås i tredje runde av den tradisjonsrike grusturneringen i Paris.

Tror på motstand

– Jeg vet at Casper blir vanskelig å slå på grus. Jeg må fokusere på kampen og prøve å glemme at Casper så opp til meg da han utviklet seg som tennisspiller, sier tennislegenden.

Kampen spilles på Suzanne Lenglen-banen, som er den nest største arenaen i turneringen.

– Jeg håper virkelig for hans del at han vil nyte kampen og den store arenaen. Det kommer til å bli en flott atmosfære. Fansen her har vært så snille mot meg. Jeg har fått stående applaus i mine to kamper, sier sveitseren.

Far som sønn

Mens Ruud er et fremadstormende talent, begynner Federer å bli en aldrende idrettsutøver. I Roland-Garros for 19 år siden varmet 37-åringen opp sammen med Caspers far Christian Ruud.

– Ja, det stemmer. Jeg spilte faktisk aldri mot Christian, men vi trente sammen én gang, og treneren min husker ham godt. Casper traff jeg i gangene i turneringen i Roma (for to uker siden). For en kul historie om far og sønn, sier Federer.

– Jeg elsker å mimre om tiden jeg begynte og Christian Ruud også spilte. Vi hadde mye mindre tennisracketer, helt annerledes teknikk, og vi løp mer mot nettet, fortsetter 37-åringen.

