Braut Haaland scoret trippel hattrick – Norges VM-håp lever videre

Med fire mål i første omgang og fem scoringer etter hvilen ble Haaland historisk og den store helten for de norske U20-gutta.

Utrolige ni mål har ingen scoret i en og samme VM-kamp på U20-nivå tidligere. Haaland satte rekord etter å ha passert brasilianske Adailton, som hadde seks i 1997.

Med storseieren har Norge fortsatt mulighet til å gå videre til åttedelsfinalen som en av fire gruppetreere. Det vil ikke bli avgjort før fredag når Portugal og Panama spiller sine siste gruppespillskamper.

Etter å ha tapt de to første VM-kampene måtte Norge vinne for å ha en mulighet til å avansere fra gruppespillet. Kampen om 2.-plassen var allerede tapt, men også de fire beste av de seks gruppetreerne går videre til åttedelsfinalen.

Norges sjanser var ikke store etter null poeng og 1-5 i målforskjell, men mot Honduras var målet å vinne og å forbedre målforskjellen i et siste håp.

Pangstart

Pål Arne «Paco» Johansens menn fikk en drømmeåpning i den polske byen Lublin. Allerede etter seks minutter satte Erling Braut Haaland inn 1-0 etter å ha blitt servert av Jens Petter Hauge.

Kun to minutter senere var Haaland på farten igjen. Salzburg-angriperen vant ballen høyt i banen og satte inn 2-0, men så skulle VAR i aksjon. Dommeren sjekket reprisen, som viste at Haaland dyttet en Honduras-spiller, og målet ble annullert.

Norge fortsatte å presse på og skapte flere halvfarligheter. Etter 19 minutter timet Haaland et løp perfekt og fikk kula i bakrom fra Tobias Børkeeiet. Den tidligere Molde-spissen dunket kula mellom beina på keeperen, og denne gangen ble målet stående.

Drøye ti minutter senere dunket kaptein Leo Skiri Østigård inn 3-0 etter en corner fra Tobias Christensen. Minutter senere skaffet Haaland et straffespark, som han selv ekspederte enkelt i mål. Hattrick-helten ga seg ikke med det og hamret inn 5-0 etter en ny assist fra Hauge like før pause.

Fem i andre

37 sekunder etter hvilen sendte Hauge selv inn 6-0. Kun fire minutter senere serverte samme mann Haaland nok en gang. 18-åringen stormet fram og dunket inn 7-0.

Vondt ble til verre for Honduras, som fikk en spiller utvist minutter senere. Med 24 minutter igjen å spille pirket Haaland inn nok en scoring, hans sjette for dagen.

Dermed lå han likt med Adailtons rekord som lød på seks mål i én U20-kamp i VM.

Snaue ti minutter senere holdt han på å overta rekorden for seg selv, men krysstanga sto i veien. 18-åringen ga seg ikke og med 14 minutter igjen ble han historisk med sin sjuende scoring.

Redusert til ni mann

Eman Markovic fikk æren av å score 10-0-målet, før Haaland utrolig nok scoret 11-0 med noen få minutter igjen på klokka. Der Honduras håpet at kampen var over, dukket Haaland opp atter en gang og scoret sitt niende mål.

Like før slutt ble Honduras redusert til ni mann da Everson Lopez taklet Markovic stygt i knehøyde.

Kampresultatet gjør at Norges målforskjell er 13-5. Senere torsdag spiller USA og kan med seier eller uavgjort sikre avansement som tredje beste treer. Fredag kan Portugal knuse Norges VM-håp med seier over Sør-Afrika. Skulle de tape, kan Panama snyte Norge for åttedelsfinale ved å slå Saudi-Arabia.

