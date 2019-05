Stjernetungt da Østerrike tok farvel med Niki Lauda

NTB Sport

Kisten med Niki Lauda, kledd i racingdrakt, ble plassert i kirken onsdag formiddag. Til Stefansdomen kom den med politieskorte og sammen med motorsportlegendens nærmeste familie.

Inne i kirken plasserte Laudas enke Birgit og to av hans sønner den avdøde idrettslegendens hjelm på toppen av den lukkede brune kisten. Den var omgitt av et blomsterhav og et portrett der Lauda bærer sin karakteristiske røde skyggelue.

Sørgende gikk i hopetall forbi kisten for å ta et siste farvel, før det ble gjennomført en offentlig gudstjeneste. Senere onsdag skal Lauda gravlegges i en privat seremoni.

Stjernetungt

Det er første gang en idrettspersonlighet æres på denne måten i Stefansdomen, en tradisjon vanligvis forbeholdt geistlige og tidligere kongelige personligheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Allerede i morgentimene onsdag hadde flere hundre mennesker samlet seg i regnværet i den østerrikske hovedstaden for å overvære minnehøytideligheten. Menneskemengden ble gradvis større, og køen strakte seg på et tidspunkt inn i tilstøtende gater.

Formel 1-verdensmesterne Lewis Hamilton og Sebastian Vettel var ventet til seremonien i Stefansdomen, sammen med blant andre Bernie Ecclestone. Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger og den østerrikske presidenter Alexander van der Bellen var begge invitert for å holde minnetale.

Østerrikske medier skriver videre at Laudas tidligere McLaren-lagkamerat Alain Prost skulle lese et avsnitt fra bibelen under gudstjenesten.

Forretningsmann

Niki Lauda døde 20. mai, 70 år gammel. Han ble verdensmester i formel 1 tre ganger (1975, 1977 og 1984), de to siste etter at han ble alvorlig skadd i en stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

Den østerrikske motorsportlegenden slo seg også opp som forretningsmann. Han etablerte blant annet flere flyselskaper.

Skadene han pådro seg i ulykken på Nürburgring i 1976 preget han samtidig hele livet. Han ble blant annet påført skader på lungene, som tvang ham til å gjennomgå en lungetransplantasjon i fjor.

Det var ettervirkningene av denne som gjorde at han sovnet stille inn med familien rundt seg 20. mai.

Familien har takket nei til tilbudet fra de lokale myndighetene i Wien om en æresgrav for Lauda. Det er ikke kjent hvor formel 1-legenden skal få sitt siste hvilested.

