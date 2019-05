Lund sikret norsk OL-kvoteplass: – Skjønner ikke hva som har skjedd

NTB Sport

Kongsberg-jenta, som ble skytterdronning i 2017, har aldri tidligere vært på pallen i verdenscupsammenheng. Da hun først klarte det, sikret hun samtidig også Norges fjerde OL-kvoteplass til sommerlekene i Tokyo neste år.

– Jeg gjennomførte en god finale, men det er veldig tøft under jakka i perioder. Jeg fant flyten på knestående og liggende og turte å stå i det gjennom alle ståskuddene. Dette er helt fantastisk, og jeg skjønner faktisk ikke hva som har hendt ennå, sa Lund rett etter skyting.

Lund hadde også tredje beste poengsum i kvalifiseringen tidligere på dagen.

I finalen fortsatte hun den gode skytingen og hadde til slutt kun russiske Julia Dzykova og britiske Seonaid McIntosh foran seg på resultatlista.

Verdensrekord

Dzykova tok seieren med knappest mulig margin foran McIntosh.

– En tvers igjennom bunnsolid finale. Katrine blir ikke fristet til å tenke konsekvenser underveis og holder sterkt fokus på arbeidsoppgavene sine, og da holdt det helt inn. Dette var imponerende av Katrine og vel fortjent, sa landslagstrener Espen Berg-Knutsen.

Jenny Stene satte tirsdag verdensrekord i øvelsen. 21-åringen prikket inn 1.185 poeng under den såkalte elimineringen i Tyskland. Det var ny verdensrekord med tre poeng.

Like bra gikk det ikke i onsdagens kvalifisering i samme øvelse. Der havnet hun i skyggen av Lund. Stene skjøt igjen godt, men måtte nøye seg med 1.174 poeng. Det ble poenget for lite til å sikre en plass blant de åtte i finalen.

Stene ble til slutt nummer ti i kvalifiseringen. Særlig den andre ståendeserien (92 poeng) ble utslagsgivende for at finaleplassen glapp.

Verdens beste

Jeanette Hegg Duestad, som tidligere i år satte verdensrekord for juniorer på 50 meter helmatch, ble nummer 25 i kvalifiseringen med 1.170 poeng.

– Vi er verdens beste lag akkurat nå. Og ikke bare på skytebanen. Vi er veldig gode venner og kamerater, og denne tredjeplassen deler jeg gjerne med alle som er rundt meg, sa Katrine Lund.

Sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune, jubler for de sterke resultatene.

– Denne verdenscupen er den største noen gang, og nesten 100 nasjoner deltar i München. Alle kjemper om både kvoteplasser og finaleplasser. Det er i dette selskapet jentene både har satt verdensrekord og vunnet kvoteplass til OL. Vi er stolte av hele laget og veldig glade for å få jobbe med så tvers igjennom flotte idrettsutøvere, sier han.

Fire kvoteplasser

Norge har nå sikret seg fire kvoteplasser til OL i Tokyo. Henrik Larsen sikret den første på 50 meter helmatch for menn, mens Erik Watndal sto for den andre i skeet under VM i Sør-Korea i fjor høst.

Plass nummer tre fikset Jeanette Hegg Duestad da hun ble nummer tre på helmatch-øvelsen under verdenscupstevnet i Beijing i slutten av april.

Med kvoteplass både for kvinner og menn i rifle, er Norge sikret deltakelse på alle fem OL-øvelser i denne grener, også 10 meter luftrifle for blandet lag.

