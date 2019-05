Ansvaret har løftet visekaptein Caro

NTB Sport

– Jeg følte meg veldig beæret av at han i det hele tatt tenkte at «deg har jeg lyst til å lene meg på som del av kapteinsteamet». Da tok jeg bevisst et ansvar for å utvikle meg i rollen, og jeg har jobbet med å være enda mer givende utenfor banen enn jeg var tidligere, sier hun til NTB.

Da Sjögren tok ut VM-troppen, trakk han fram Caroline Graham Hansens utvikling som leder. 24-åringens egenskaper med ballen i beina har aldri vært i tvil.

– Hun er en av de beste offensive spillere som finnes i kvinnefotballen, og det har hun vært i lang tid, men den siste tiden har hun utviklet seg veldig som leder. Hun tar stort ansvar både for egen prestasjon og lagets, og det hun gjør for å bidra også utenfor banen har gjort henne enda bedre, og oss bedre som lag, sa han.

Sjögren har et kapteinsteam med Maren Mjelde, Caroline Graham Hansen og Ingrid Moe Wold å støtte seg til.

En kul erfaring

– En ting er å lede på banen, og det føler jeg at jeg alltid har gjort ved å spille min fotball. Men det er mye som skjer utenfor banen, og da handler det om å tørre å bidra der. Ikke at jeg ikke gjorde det før, men jeg har jobbet bevisst med det i tillegg til å vokse inn i det. Det har vært utrolig lærerikt å få jobbe med Martin og Maren og Moe i den rollen, sier «Caro».

– De har mye erfaring, mens det er en rolle jeg aldri har hatt før. Jeg synes det er utrolig kult å få lov til å være en del av det.

Under formasjonsøktene på VM-troppens treninger i Oslo og Moss er den blivende Barcelona-spilleren blitt brukt gjennomgående som spiss, oftest i spann med Isabell Herlovsen. Det er en rolle hun liker.

Trives på topp

– Jeg trives veldig godt med å være sentralt i banen. Da er det større mulighet for å være mye involvert også i kampene der vi må gå mer på kontring enn i de hvor vi styrer mye selv. Jeg fikk sjansen i noen av spissenes fravær i januar og februar, og jeg fikk lov å bli der i mars og april, så det ser ut som jeg kanskje får lov å spille der i VM også, sier hun til NTB.

Tidligere er hun brukt mye på kant i landslaget, som i klubblaget Wolfsburg. Sjögren utelukker ikke at hun situasjonsbestemt vil havne der også i VM-kamper, men presiserer at hun som kant skal gå en del innover, og at hun som spiss er fri til å søke rom mot siden.

– Mest betydning har det vel for posisjonsspillet i kontringsfasen. Da er jeg litt høyere i banen når jeg spiller spiss, men alle på topp er ganske fri til å bevege seg og ta hverandres posisjoner, sier Caroline Graham Hansen, som etter en ukes VM-oppkjøring har en god følelse.

Etter halvannen uke i Oslo og Moss reiser troppen torsdag til Frankrike for generalprøve mot Sør-Afrika og siste finpuss før VM-starten mot Nigeria 8. juni.

