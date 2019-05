Kofstad på 12.-plass i Danmark, spilte inn 460.000 kroner

NTB Sport

For den plasseringen ble 31-åringen fra Oslo belønnet med 47.475 euro. Det tilsvarer 461.000 kroner etter dagens kurs.

Kofstad åpnet turneringen sterkt med en 68-runde (tre under par), men det buttet deretter litt imot på annenrunden, som han gikk på ett slag over par.

I helgen fikk han et løft igjen. Lørdagens runde gikk Kofstad på to slag under par, mens han avsluttet med en runde på tre under par søndag og endte på -7 totalt.

12.-plassen er Kofstads beste plassering på europatouren på tre år.

– Flott uke på MiDGolf denne uken. Jeg hadde det mye moro, det er så deilig å være nervøs og føle seg levende igjen, skriver Kofstad på sin Twitter-profil.

Kristian Krogh Johannessen hadde også åpnet turneringen bra, men han fikk ordentlig trøbbel på lørdagens runde og endte til slutt på 60.-plass med fire slag over par totalt.

Kristoffer Reitan og Elias Bertheussen klarte ikke cuten i turneringen.

(©NTB)