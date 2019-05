Tromsø sjokkerte serieleder Molde med ti mann

NTB Sport

Tromsø fikk en drømmeåpning på eliteserieoppgjøret da Magnus Andersen hamret inn 1-0 på volley etter 35 sekunder. Målet kom før noen Molde-spillere i det hele tatt hadde rørt ballen.

Etter hvilen brukte hjemmelaget under to minutter på å doble ledelsen ved Robert Taylor, før Molde-toppscorer Ohi Omoijuanfo brant en straffe.

Tromsø var redusert til ti mann med snaut 40 minutter igjen, men holdt lenge unna. Ruben Gabrielsens redusering fire minutter på overtid var ikke nok, og Tromsø innkasserte klubbens første seier over Molde siden 2015.

Skuffet Moe

– I dag har vi ingen andre å skylde på enn oss selv. I dag må vi innrømme at vi ikke er gode nok. Dette svir, konstaterte Molde-trener Erling Moe overfor Eurosport.

– Det er ikke godt nok at vi slipper inn de målene vi gjør. De har fire skudd på mål og scorer to. Det er god uttelling for dem og særs dårlig for oss. Da blir vi jagenes etter. Vi skaper nok til å avgjøre det, men vi er ikke dyktige nok til å sette dem, utdypet Moe til NTB.

– Det her var vanvittig deilig og godt for oss. Vi har vært i motbakke nå i veldig, veldig lang tid. Det her smakte utrolig godt, sa en svært glad TIL-keeper Gudmund Kongshavn.

Simo Valakaris menn hadde i forkant tapt de siste sju hjemmekampene. Sist tromsøværingene seiret hjemme var 1. oktober 2018, for nesten åtte måneder siden. Også de siste åtte kampene har endt uten seier, men søndag skulle trenden endelig snu.

Rask scoring

For det smalt umiddelbart på Alfheim. Tromsø tok avspark og trillet ballen med høy selvtillit i laget. «Gutan» spilte seg fram til Lasse Nilsen på venstresiden, som slo inn foran mål. Bakerst i feltet kom Andersen stormende og dunket inn 1-0 på hel volley. Til da hadde Tromsø elleve pasninger i laget, mens ingen Molde-spillere hadde rørt ballen.

Det var en sur start på eliteseriedebuten for Molde-keeper Alex Craninx, som hadde steppet inn for Andreas Linde.

– Det er sinnssykt deilig. Vi får en kanonstart på kampen, sa Andersen til Eurosport i pausen.

Moldenserne løftet spillet og Fredrik Aursnes var nær utligning etter 17 minutter. Heldigvis for hjemmelaget gikk avslutningen i en TIL-forsvarer.

13 minutter senere dro Moldes Eirik Hestad seg gjennom feltet, men keeper Gudmund Kongshavn fikk slengt ut beinet og avverget scoring.

Molde etablerte et lite press, men manglet det lille ekstra på den siste tredelen. Sekunder før hvilen burde Moldes Erling Knudtzon scoret alene med Kongshavn, men forsøket med utsiden av foten skrudde utenfor mål.

Ohi med straffebom

Ett minutt og 54 sekunder ut i den andre omgangen skulle vondt bli til verre for gjestene. Onni Valakari spilte gjennom til Robert Taylor, som sprintet mot mål. Finnen holdt Molde-forsvareren unna og overlistet Craninx i MFK-buret.

Minutter senere stanset Tromsøs Mikael Ingebrigtsen et Molde-frispark med hånden inne i egen sekstenmeter. Dommeren pekte på straffemerket og Ingebrigtsen fikk sitt andre gule kort - og marsjordre.

Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo, skrittet opp for å ta straffen, men avslutningen var for dårlig og Kongshavn reddet på mesterlig vis.

– Det er en straffe i keeperhøyde. En dårlig straffe. Det blir mest sannsynlig den siste straffen jeg tar i år, sier Ohi til NTB.

Molde jaktet redusering, men slet med å få ballen mellom stengene. Innbytter Leke James, Ohi og Eikrem kom alle til sjanser mot slutten, men scoringen skulle ikke komme før fire minutter på overtid. Et innlegg fra Eikrem traff Gabrielsen, som headet inn reduseringen.

Minuttet senere kom Molde til nok en stor sjanse, men Tromsø red av stormen og beholdt alle tre poengene.

