Trav: Looking Superb jakter 3 millioner i Elitloppet

På en subbete bane etter regnværet i Stockholm kom hesten inn til tredjeplass i sitt kvalifiseringsheat. Den svenske kuskeveteranen Åke Svanstedt hadde da kjørt i tredjespor med den norske supertraveren store deler av sisterunden.

Tross den tunge reisen kjempet Looking Superb strålende til mål. Finaleplassen var aldri truet.

– Jeg kom vel bra til, men det gikk vel litt for sakte til at det skulle passe min hest, sa kusk Svanstedt om innsatsen.

Førstepremien i finalen senere søndag er 3 millioner svenske kroner.

Til topps i Looking Superbs kvalifiseringsheat gikk den svenske stjernen Readly Express. Björn Goop, av mange ansett for å være verdens beste travkusk, sendte sjuåringen tidlig til tet. Derfra holdt fjorårets vinner av storløpet Prix d'Amérique kontrollert unna.

De to øvrige finalebillettene tok svenske Makethemark og finske Next Direction.

Looking Superb har utviklet seg sensasjonelt i løpet av et halvt år i trening hos franskmannen Jean-Michel Bazire. Han har løpt inn over 4 millioner kroner i løpet av den perioden.

– Dette er et av de «verste» forvandlingsnumrene i travsporten noen gang, sa traveksperten Micke Nybrink i svensk TV4s sending søndag.

Tidligere søndag gikk svenske Tangen Haap til topps i Elitkampen, kaldblodshestenes utgave av Elitloppet. Norske Lome Brage var favoritt til å vinne for andre år på rad, men fikk en tung reise og var sjanseløs.

Best av de norske ble Ulsrud Tea med sin tredjeplass.

